Путин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников

Резников выказался о российской пропаганде / КГГА

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о российском телевещании на Донбассе и в Крыму. По его словам, Россия хочет охватить своей пропагандой Мариуполь и Новую Каховку, говорится на сайте Министерства реинтеграции.

Как отметил Резников, Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует российские нарративы на оккупированные территория Донбасса и Крыма.

"Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донбассе и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать", - подчеркнул он.

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Вице-премьер рассказал, что Минреинтеграции сейчас работает над пакетом предложений, которые позволят усилить украинское информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечить лучший доступ к объективной информации. В частности, в министерстве предлагают ввести государственную поддержку локальных и местных вещателей.

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