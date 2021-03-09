Путин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников

Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о российском телевещании на Донбассе и в Крыму. По его словам, Россия хочет охватить своей пропагандой Мариуполь и Новую Каховку, говорится на сайте Министерства реинтеграции.
Как отметил Резников, Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует российские нарративы на оккупированные территория Донбасса и Крыма.
"Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донбассе и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать", - подчеркнул он.
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Вице-премьер рассказал, что Минреинтеграции сейчас работает над пакетом предложений, которые позволят усилить украинское информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечить лучший доступ к объективной информации. В частности, в министерстве предлагают ввести государственную поддержку локальных и местных вещателей.
Заседания СНБО – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендовало ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.