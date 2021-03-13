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Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас

13 марта 2021, 10:35
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Экс-глава ВРУ убежден, что обвинения против него прямо связаны с тем, чтобы не допустить его занять руководящую должность в КНУ им. Т. Шевченко.

Владимир Литвин
Литвин объяснил, почему всплыли Харьковские соглашения именно сейчас / УНИАН

Бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин, которого СНБО подозревает в госизмене из-за голосования за Харьковские соглашения в 2010 году, заявил, что этот вопрос был поднят для того, чтобы "выбить" его из борьбы за должность ректора КНУ им. Т.Шевченко.

"Этот вопрос поднял секретарь СНБО Алексей Данилов, чтобы сбить меня как реального будущего ректора университета Шевченко. Сделана ставка на других людей, которые будут послушными. Знаю, кто это сделал. Они уже донесли свое желание служить", - сказал Литвин в интервью изданию Страна.

Он также обратил внимание на то, что секретарь СНБО Алексей Данилов отдельно подчеркнул роль в принятии Харьковских соглашений Владимира Литвина, который на тот момент был председателем Верховной Рады. А сейчас баллотируется в ректоры КНУ им. Тараса Шевченко.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов уделил особое внимание моей персоне, сказал, что я недостойный возглавлять университет. Хотя, казалось бы, причем это к Харьковским соглашениям? По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила", - сказал Литвин.

Он уточнил, что 17 марта будет уже третья попытка избрать ректора. И как раз накануне СНБО поручило проверить голосование по Харьковским соглашениям 11-летней давности. Литвин считает, что эти обвинения прямо связаны с тем, чтобы не допустить его занять руководящую должность.

Он добавил, что ему "изначально активно не советовали принимать участие в выборах". "А теперь за несколько дней до голосования 17 марта пытаются "сбить" усилиями секретаря СНБО", - уточнил Литвин.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:

СНБО Владимир Литвин новости Украины Алексей Данилов Харьковские соглашения
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