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Путин объявил грандиозный дерибан Крыма

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

22 марта 2021, 11:49

Новый указ бункерного карлика - не про будущее полуострова. Он про банальный дерибан собственности.

путин, крым, графити
Путин начал отжимать собственность украинцев в Крыму / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете владения землей на большей части территории Крыма для иностранных граждан. Если понимать, что в Росреестре нет очереди и записи на следующий год для желающих американских, европейских и прочих иноземных граждан купить себе кусочек Крыма, то смысл этого указа - в отъеме земли у тех, кто ею уже владеет. То есть - у граждан Украины, которые еще до 2014 года прикупили себе немножечко земли на пенсию. Дачку там, домик или небольшой дворец - у кого какой жемчуг.

Земля, подпадающая под указ Путина, должна быть в течение года передана российскому государству.

Естественно, Киев не признал этот указ и заявил, что после возвращения Крыма предпримет все шаги для восстановления прав собственников, которые лишились собственности в период аннексии. В принципе, Киев может сделать и еще один шаг - заявить о том, что все сделки с недвижимостью, совершенные после 18 марта 2014 года, будут аннулированы без компенсаций для конечного владельца. Несмотря на бодрые заявления о том, что Крым наш, причем наш навсегда, когда дело касается личных интересов, люди даже совсем без головы в массе своей проявляют зачатки разума и житейской рассудительности. А потому вкладывать свои кровные в территорию с весьма высокими рисками лишиться их, причем безвозмездно, не слишком спешат. Если же Киев гарантирует незамедлительный отъем собственности в будущем, желающих еще более поубавится.

Читайте такжеКремль готовится к войне за воду в КрымуНеурегулированный статус Крыма (он урегулирован только внутри России, а вот за ее пределами - очень даже совсем нет) создает серьезные риски. Никаких инвестиций, кроме как из-под палки и бюджетных, в такую территорию ждать не приходится. По сути, это чистой воды благотворительность либо политическая необходимость. Можно сколько угодно нажимать на патриотические чувства бизнеса и граждан, но их логика по-крестьянски разумна: вы там вначале разберитесь, где чье, а мы тут в сторонке постоим. И как что - со всей душой и нашим расположением. Но не сейчас.

В этом смысле указ Путина - он не про будущее Крыма. Он про банальный дерибан собственности. Нужно иметь юридическое обоснование отобрать чужое. И ничего более.

Владимир Путин новости Крыма Эль Мюрид
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