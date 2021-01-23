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Митинги в поддержку Навального повторят судьбу протестов в Беларуси

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

23 января 2021, 10:03

Алексей Навальный не является тем, кто способен пошатнуть режим Путина.

Алексей Навальный
До отравления Навальный был марионеткой в руках олигархов, после отравления стал марионеткой в руках западных спецслужб / Фото Reuters

Алексей Навальный, задержанный по возвращении в Россию, призвал россиян выходить на митинги 23 января по всей стране. Конечно, можно предположить, что определенная часть российских граждан в этот день выйдет на уличные акции, но очень сомнительно, что это будут масштабные и массовые митинги, которых будут бояться российские власти и которые заставят Кремль нервничать.

Более того, вряд ли эти митинги смогут стать длительными, как в Беларуси (впрочем, и белорусские протесты уже сошли на нет и особо не влияют ситуацию).

Вообще, казус Навального вряд ли каким-то образом волнует российские власти, потому что сам Алексей не является человеком, который способен пошатнуть режим Путина.

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Возникает вопрос – зачем тогда Навального арестовали, если власть его не боится. Прежде всего Навальный прекрасно понимал, что его задержат по возвращении в Россию, поскольку против него было возбуждено два уголовных дела, по которым предусмотрен арест. Если бы его не арестовали, российские власти таким образом продемонстрировали бы свою беззубость. Кроме того, это также было бы признаком страха власти перед Навальным и его сторонниками.

Наша ошибка в том, что мы воспринимаем Навального как субъект, тогда как на самом деле его субъектность – почти нулевая. Он был и остается марионеткой: до отравления он был марионеткой в руках олигархов, а сейчас, после отравления – стал марионеткой в руках западных спецслужб.

Митинги в России 23 января не будут иметь особых последствий ни для Навального, ни для российских властей, ни для Путина. Ведь оппозиции как таковой в Российской Федерации нет, а, значит, некому возглавить эти уличные акции, некому их тщательно организовать.

Народ может выйти на митинги стихийно, как это было в Беларуси, но, как мы могли убедиться на том же белорусском примере, когда нет реального лидера протестов, они, даже не смотря на их массовость, могут очень быстро расползтись и затухнуть. В Беларуси уже фактически нет протестов и митингов, и реальная оппозиция также не появилась.

Вот и российские митинги в поддержку Навального ждет такая же участь, потому что просто нет вождя.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк, специально для Главреда

новости России митинг Кость Бондаренко Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России протесты в Беларуси
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