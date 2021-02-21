Санкции против Медведчука: 7 главных выводов

Введение санкций против кума Путина было сильным ходом Зеленского в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - он приведет президента к поражению.
Итак, Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения. Можно сделать несколько экспресс-выводов такого хода президента.
- Зеленский, по факту, принял решение выйти из минского процесса. Отныне минские соглашения это уже история. Официально Украина никогда не выйдет из них, но все понимают, что Минск окончательно умер. В своем решении Зеленский опирается на ястребиное крыло в США и Англии.
- России не удалось впихнуть ЛДНР в Украину на правах конфедерации и принудить отказаться от унитарного устройства, одновременно Зеленскому так и не удалось принести мир на Донбасс.
- Возобновление войны на Донбассе практически неизбежно, потому что это уже единственный способ придать динамизм тупиковой ситуации. Однако сроки новой войны привязаны к Северному потоку-2. Если СВ-2 будет заблокирован, то война начнётся в этом году. А если СВ-2 будет достроен, то в следующем году. Цель войны со стороны России - принудить Украину к подписанию новых, ещё более невыгодных Соглашений, что приведет к глубокому политическому кризису в Украине, близкому к потере государственности.
- Украина неизбежно будет переходить к мобилизационной политике во всех сферах: политике, экономике, пропаганде, военном строительстве. Роль силовых структур в жизни страны резко возрастет. Это неизбежно приведёт к росту коррупции и рейдерства. Читайте такжеЗеленский выпил озверина
- Инвестиционный климат и предпринимательские ожидания в стране резко ухудшаться и через 6- 8 месяцев это отразится на экономике.
- Зеленскому придется все чаще использовать репрессивные механизмы СНБОУ с целью подавление сопротивления своему авторитаризму, что, в конце концов, приведёт к резкому падению его популярности.
- Зеленский станет заложником у ястребов и силовиков и будет вынужден постоянно сдвигаться в национал-патриотическую нишу, которая совершенно бесперспективна с точки зрения поддержки общества.
Вывод: В краткосрочной перспективе (3-4 месяца) Зеленский выиграет, но в долгосрочной (1-1,5 года) сильно проиграет, потому что резкий переход к авторитаризму не носит характер объективной необходимости и был связан исключительно с борьбой Зеленского за личную власть. В условиях низкого рейтинга и невозможности поднять уровень жизни, такая политика всегда будет провальной.