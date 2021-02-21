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Санкции против Медведчука: 7 главных выводов

Андрей Головачев

политический эксперт

21 февраля 2021, 06:55

Введение санкций против кума Путина было сильным ходом Зеленского в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - он приведет президента к поражению.

Медведчук
Медведчук попал под санкции/ УНИАН

Итак, Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения. Можно сделать несколько экспресс-выводов такого хода президента.

  1. Зеленский, по факту, принял решение выйти из минского процесса. Отныне минские соглашения это уже история. Официально Украина никогда не выйдет из них, но все понимают, что Минск окончательно умер. В своем решении Зеленский опирается на ястребиное крыло в США и Англии.
  2. России не удалось впихнуть ЛДНР в Украину на правах конфедерации и принудить отказаться от унитарного устройства, одновременно Зеленскому так и не удалось принести мир на Донбасс.
  3. Возобновление войны на Донбассе практически неизбежно, потому что это уже единственный способ придать динамизм тупиковой ситуации. Однако сроки новой войны привязаны к Северному потоку-2. Если СВ-2 будет заблокирован, то война начнётся в этом году. А если СВ-2 будет достроен, то в следующем году. Цель войны со стороны России - принудить Украину к подписанию новых, ещё более невыгодных Соглашений, что приведет к глубокому политическому кризису в Украине, близкому к потере государственности.
  4. Украина неизбежно будет переходить к мобилизационной политике во всех сферах: политике, экономике, пропаганде, военном строительстве. Роль силовых структур в жизни страны резко возрастет. Это неизбежно приведёт к росту коррупции и рейдерства. Читайте такжеЗеленский выпил озверина
  5. Инвестиционный климат и предпринимательские ожидания в стране резко ухудшаться и через 6- 8 месяцев это отразится на экономике.
  6. Зеленскому придется все чаще использовать репрессивные механизмы СНБОУ с целью подавление сопротивления своему авторитаризму, что, в конце концов, приведёт к резкому падению его популярности.
  7. Зеленский станет заложником у ястребов и силовиков и будет вынужден постоянно сдвигаться в национал-патриотическую нишу, которая совершенно бесперспективна с точки зрения поддержки общества.

Вывод: В краткосрочной перспективе (3-4 месяца) Зеленский выиграет, но в долгосрочной (1-1,5 года) сильно проиграет, потому что резкий переход к авторитаризму не носит характер объективной необходимости и был связан исключительно с борьбой Зеленского за личную власть. В условиях низкого рейтинга и невозможности поднять уровень жизни, такая политика всегда будет провальной.

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Андрей Головачев Санкции против Медведчука
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