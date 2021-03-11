Санкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу

Санкции Украины против Беларуси усилят влияние Кремля на Лукашенко / Reuters

Санкции СНБО могут ввести непосредственно против белорусских чиновников близких к Лукашенко и бизнесменов, связанных с ним. И это - тот случай, когда политическая целесообразность давлеет над национальными экономическими соображениями.

Ведь единственная причина их введения – внешнее давление и возможность солидаризоваться с Западом в вопросе санкций. Но это не самый разумный шаг. Учитывая тот объем дизтоплива, который мы получаем из Беларуси и ранее принятые санкции против Медведчука – это выстрел в ногу.

Как и в Украине, любой допуск к бизнесу энергоносителей – нефти, газа, электроэнергии – в Беларуси лежит через кабинет президента. Соответственно, все люди, имеющие к нему отношение, явно не находятся в опале у Лукашенко. Потому если Россия перекроет нам кран и если из ответных соображений то же самое сделает и белорусский президент, вскоре мы это заметим на ценниках и по дефициту дизельного топлива.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции УкраиныПомимо санкций, у Беларуси остаются дополнительные возможности для создания нам экономических проблем. И тут не стоит забывать, что ВСУ в значительной степени от этих поставок дизтоплива. Кроме того, украинская Нацгвардия ездит на белорусских МАЗах, а потому любые украинские санкции в отношении Беларуси могут спровоцировать дополнительные таможенные пошлины и рост издержек для Украины.

Но главное последствие санкций Украины – подталкивание Лукашенко к Москве. Ведь ранее белорусский президент всячески стремился рассредоточить контакты и вел прагматическую внешнеэкономическую политику. Но сейчас, когда у него остается все меньше точек опоры, его еще больше качнет к Кремлю.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда