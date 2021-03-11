СНБО рассмотрит санкции против режима Лукашенко – ОП

В СНБО рассмотрят санкции против Беларуси / УНИАН

Возможность введения санкций против белорусских чиновников и бизнесменов будет рассмотрена Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как говорится в ответе главы Офиса президента Андрей Ермака на обращение народного депутата Алексея Гончаренко, соответствующее обращение направлено в Аппарат СНБО.

"Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах", - сказано в ответе Ермака.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Министерству экономики изучить возможность введения санкций против Минска.

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