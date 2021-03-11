СНБО рассмотрит санкции против режима Лукашенко – ОП

В Украине рассмотрят возможность введения санкций против белорусских чиновников и бизнесменов.
Возможность введения санкций против белорусских чиновников и бизнесменов будет рассмотрена Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Как говорится в ответе главы Офиса президента Андрей Ермака на обращение народного депутата Алексея Гончаренко, соответствующее обращение направлено в Аппарат СНБО.
"Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах", - сказано в ответе Ермака.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Министерству экономики изучить возможность введения санкций против Минска.
Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко. Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.