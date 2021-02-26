Украина готова ударить санкциями по режиму Лукашенко

Киев пока не вводил санкции против топ-чиновников и крупных бизнесменов из Беларуси, напомнил Алексей Гончаренко.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Министерству экономики изучить возможность введения санкций против окружения непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в ответе Шмыгаля на обращение нардепа Алексея Гончаренко. Документ опубликован парламентарием в его Telegram-канале.
"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко", - написал Гончаренко.
В частности, депутат акцентировал внимание на том, что Киев не ввел санкции против олигарха из Беларуси Николая Воробья – владельца ПрикарпатЗахидтранс, которого он назвал "кошельком Лукашенко и Медведчука". Кроме того, под санкции не попали крупные белорусские чиновники, у которых есть активы и банковские счета на территории Украины.
В ответе Шмыгаля указано, что МИД, Министерство экономики и Госпогранслужба должны рассмотреть данный вопрос.Читайте также"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси
"На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос", - подчеркивается в документе.
Отношения Украины и Беларуси
- Отношения Киева и Минска испортились после того, как Лукашенко на фоне протестов в Беларуси в августе прошлого года обвинил Украину и президента Зеленского в якобы финансировании белорусской оппозиции.
- В Киеве в связи с необоснованными обвинениями Лукашенко и выдачей Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве сделали заявление о намерении пересмотреть дипломатические отношения с Беларусью.
- Лукашенко и его окружение являются фигурантами санкционных списков стран Запада из-за применения чрезмерной силы правящим режимом в отношении активистов в ходе протестов и политических репрессий. Евросоюз 25 февраля продлил ограничения против представителей Беларуси до 2022 года.
- Украина и страны Запада не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны после 5 ноября 2020 года. Выборы 9 августа государства считают несостоявшимися.