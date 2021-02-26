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Украина готова ударить санкциями по режиму Лукашенко

26 февраля 2021, 15:20

Киев пока не вводил санкции против топ-чиновников и крупных бизнесменов из Беларуси, напомнил Алексей Гончаренко.

Лукашенко
Киев призывают ввести санкции против чиновников и бизнесменов из окружения Лукашенко / Reuters

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Министерству экономики изучить возможность введения санкций против окружения непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в ответе Шмыгаля на обращение нардепа Алексея Гончаренко. Документ опубликован парламентарием в его Telegram-канале.

"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко", - написал Гончаренко.

В частности, депутат акцентировал внимание на том, что Киев не ввел санкции против олигарха из Беларуси Николая Воробья – владельца ПрикарпатЗахидтранс, которого он назвал "кошельком Лукашенко и Медведчука". Кроме того, под санкции не попали крупные белорусские чиновники, у которых есть активы и банковские счета на территории Украины.

В ответе Шмыгаля указано, что МИД, Министерство экономики и Госпогранслужба должны рассмотреть данный вопрос.Читайте также"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси

"На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос", - подчеркивается в документе.

Отношения Украины и Беларуси

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