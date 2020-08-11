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Северная Корея в центре Европы, или Как далеко зайдет Лукашенко в борьбе за власть

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

11 августа 2020, 12:12публикуется на языке оригинала

Лукашенко загнал себя в ловушку, из которой есть только два пути.

Беларусь
Лукашенко ніколи не захоче бути "на беквокалі" у Путіна, але сам себе штовхає в обійми Росії

Скоріше за все, Лукашенко зможе придушити протест і втриматися при владі. У білоруського протесту надто мало ресурсів, у порівнянні з репресивним апаратом Лукашенка, який вибудовувався майже 30 років. Результат протесту залежатиме від того, наскільки білоруси по різних містах зможуть самоорганізуватися, і наскільки білоруська опозиція готова мобілізувати якомога більше людей.

Білоруси вимагають, щоб Лукашенко пішов від влади, але сам він цього точно ніколи не зробить. Хіба що в гробу "виїде" з посади... Лукашенко не збирається ані йти від влади, ані ділитися нею з будь-ким. Тому він цілком готовий застосовувати насильство і за дві ночі протестів довів свою готовність до жорстких методів. Найбільша небезпека зараз полягає в тому, що білоруські силовики почнуть застосовувати зброю проти протестувальників і почнеться розстріл.

Велике занепокоєння викликає позиція західних країн. Пролунали лише окремі заяви, зокрема, лідерів Польщі, Литви, України... Але, по суті, ця мовчазна згода Заходу підштовхує Лукашенка до ще більшого насильства, яке може мати непередбачувані наслідки.

Поки що ситуація виглядає так, що Лукашенко проводитиме зачистку протестів значно жорсткіше, ніж це будь-коли траплялося в Білорусі.

В разі, якщо Лукашенку вдасться придушити протест, і він залишиться при владі, Білорусь перетвориться на Північну Корею в Центральній Європі. "Батька" заганяє себе в пастку: перед ним відкриваються широкі обійми Росії, яка вкаже йому на те, що його, як президента, не визнала майже жодна країна, а тому Білорусі слід ще більше інтегруватися в РФ та створювати союзну державу. І тоді пришвидшиться реалізація дорожніх карт по інтеграції Білорусі в Росію за різними напрямками: енергетика, безпека, політика тощо. І у Лукашенка не буде шансів уникнути такого розвитку подій.

З іншого боку, жорстке придушення протестів із тисячами затриманими і сотнями постраждалих точно відріже Лукашенка від Заходу.

Втім, Лукашенко ніколи не захоче бути "на беквокалі" у Путіна. Тому він намагатиметься відрубати Росію і більш завзято зміцнювати авторитарну державу. Власне, тому Білорусь і стане другою Північною Кореєю. Зовнішні ресурси Білорусь при цьому зможе брати лише у Китаю, а тому згодом може перетворитися на європейську колонію Китаю.

Лукашенко вибудував дуже потужну репресивну машину, і силовики справді дуже лояльні по відношенню до нього. На них він зараз цілком може спертися і буде впевненим, що вони будуть без коливань жорстко придушувати будь-які виступи.

Відомо, що деякі білоруські міста закрили зовнішнє і частково внутрішнє сполучення. Причин декілька. З одного боку, таким чином білоруська влада хоче унеможливити приїзд людей ззовні, налаштованих підтримати протести. Зокрема, вони побоюються, що почнуть їхати люди з України на протести.

З іншого боку, це робиться для того, щоб із Білорусі ніхто не виїхав. Адже тепер почнеться терор: якщо і тільки-но протести проваляться, почнуть зникати безвісти активісти, запрацює конвеєр судових рішень… Білорусь – маленька країна з населенням трошки більше 9 мільйонів людей, тож її легко контролювати.

Читайте такжеЗакат диктаторов: почему режимы Путина и Лукашенко обреченыЛукашенко за роки свого правління перетворив Білорусь на випалену землю, де, по суті, сьогодні немає громадянського суспільства, потужних контреліт, партій, які могли б організувати спротив, серйозного опозиційного бізнесу – всі, хто могли, вже повтікали. Але тих, хто лишається, Лукашенко дістав! Тому одна надія на те, що білоруси зможуть самоорганізуватися і виступити з потужним протестом, тому що "батька" так просто владу не віддасть. Лукашенко – не Янукович, він не перелякається.

Втім, протест у Білорусі має дуже сильне ідеологічне підґрунтя: білорусів обманули, і ця несправедливість може роздмухати серйозне море.

Тому у Лукашенка є тільки два шляхи: або він остаточно зануриться в обійми Росії і поглибить інтеграцію з нею, або почне будувати власну КНДР з усіма наслідками, що з цього випливають. При цьому він не надто перейматиметься можливим погіршенням добробуту білорусів – мовляв, є картопля, сало й огірки, тому з голоду не помруть.

Водночас, слід зазначити, що для України зміна влади в Білорусі є тривожною, тому що Лукашенко – диктатор, але він зрозумілий для нас диктатор, і ми знаємо, чого від нього чекати, як поводитися з ним. Прихід до влади в Білорусі іншої людини означатиме для нас певну нестабільність. А ще більше переживають та нервуються литовці і поляки...

Анатолій Октисюк, політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse, спеціально для Главреду

Анатолий Октисюк Беларусь выборы Беларусь протесты Александр Лукашенко диктатор Северная Корея Россия
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