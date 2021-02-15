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Северный поток-2 будет достроен, но на условиях США

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

15 февраля 2021, 06:57

Германия сможет достроить трубопровод, но при этом транзит через Украину останется.

Северный поток
Северный поток / Reuters

Постепенно выстраивается новая конфигурация и новые балансы вокруг газопровода Северный поток-2. Они стали неизбежны после победы Байдена и ухода Трампа.

При этом и Трамп, и Байден считали и считают СП-2 "плохой сделкой". Отличие заключается в том, что Трамп противодействовал Северному потоку-2 "в лоб", вводя тотальные санкции, с которыми никто не хотел связываться и рисковать бизнесом. Лобовые санкции были встречены Германией без энтузиазма, так как Северный поток-2 помимо того, что финансировался европейцами, которые не хотят терять свои кровные, но еще и являлся дополнительным коридором снабжения Германии и Европы газом. Германия ожидала от Трампа хоть какой-то компенсации, но ее не только не было, но она и была не предусмотрена.

Байден поступает более тонко. И скорее всего, именно его сценарий и будет в конечном итоге реализован, тем более, что его срок только начался.

Суть идеи Байдена в том, чтобы отменить санкции на строительство и эксплуатацию Северного потока-2, но при этом создать механизм, с которым категорически согласна как раз Германия. Механизм должен будет предусматривать гарантированные поставки газа через территорию Украины (по всей видимости, за основу будет взят текущий транзитный контракт с минимальным объемом поставок в 40 млрд кубометров). При этом сейчас транзит работает по принципу "качай или плати", что позволяет Газпрому прокачивать меньшие объемы, чем минимальные оговоренные, но при этом оплачивая все законтрактованные мощности. Механизм Байдена будет предусматривать обязательные физические поставки оговоренных квот газа через Украину.

Читайте такжеСША нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носомПри выполнении этого условия Германия может разрешить прокачку газа через Северный поток-2 с условием исполнения им положений Третьего энергопакета (не более 50% мощности для одного поставщика). В случае невыполнения условия по прокачке газа через Украину Германия должна будет закрыть поставки газа по Северному потоку-2 до восстановлением украинского транзита.

Для Европы этот механизм — идеален в текущих обстоятельствах. Украина и транзит через нее критически важен, так как Украина обладает подземными газовыми хранилищами, являющимися элементом безопасности и гарантией бесперебойных поставок газа в пиковые периоды потребления. Желание Кремля отказаться от украинского маршрута было воспринято в Европе как подрыв энергобезопасности и существенное увеличение рисков. Поэтому украинский транзит и украинские ПГХ — это "красная черта", за которую Европа ни при каких обстоятельствах не перейдет и не даст Кремлю его перекрыть.

СП-2 становится элементом контроля в таком механизме.

В случае реализации механизма Байдена ключевая задача всей газовой войны, которую вел Кремль, так и не будет реализована. Кремль строил обходные маршруты с одной-единственной целью — полностью заместить украинский маршрут, выключить Украину из сделки "Газпром - Европа". Цели войны не достигнуты, что предполагает оценивать ее результаты как поражение Кремля. Европа по результатам этой войны сохраняет украинский маршрут со всеми элементами безопасности, получая при этом дополнительный маршрут, что повышает ее энергобезопасность.

новости России Газпром новости Германии Джо Байден Северный поток-2 новости Украины Эль Мюрид
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