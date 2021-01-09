Слепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропасть

Власть сделала всем украинцам подарок "на Василя" / УНИАН

Весь прошлый год в условиях пандемии мир балансировал от одного карантина к другому. И только небольшая группа стран балансировала от одной глупости к другой. Раньше эти политические "экстремумы" называли крайностями. Теперь же, это просто банальная глупость, приправленная дешевым популизмом и желанием нравиться.

Мы прошли через два карантина, весенний, а также через наше ноу-хау – "карантин выходного дня".

Первый – фактически сместил пик заболеваемости в Украине с середины лета на позднюю осень, лишь усилив риски. Но нам говорили, что нужно собрать деньги и подготовиться. Все лето готовились. С помощью асфальтоукладчиков и катков, усердно осваивая средства фонда, предназначенного на борьбу с эпидемией.

Второй – был досрочно прекращен. Зато ФОПам выплатили по 8 тысяч гривен, оценив в эту сумму простой за …. шесть дней. При этом весной, простой за более чем два месяца оценили в пределах льготы на выплату ЕСВ, то есть на уровне чуть более тысячи гривен в месяц. Просто весной ФОПы не бастовали, а осенью – уже да.

Читайте такжеУкраина обречена на постоянные локдауныЗа целый год, власть так и не удосужилась бесплатно обеспечить людей средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, а также не додумалась выплатить пенсионерам ту же 13-ю пенсию или дополнительный трансфер социально незащищенным группам населения.

Просто пенсионеры и нуждающиеся в помощи не выходят на Майдан и их голос не слышен.

Благодаря социальным сетям, мы с завистью может рассматривать ролики, в которых жители США демонстрируют "антикоронавирусный чемоданчик", который бесплатно выделяется все заболевшим: маски, дезинфекторы, градусники, измеритель уровня кислорода в крови.

Власть также не научилась слышать бизнес и помогать ему в период кризиса. Зато на генетическом уровне у наших политиков – любовь "встречать самолеты" с медицинскими масками. Завезенными, кстати, Эпицентром, в то время как некоторые приближенные к власти их продавали за рубеж.

Читайте такжеНовым локдауном Кабмин просто прикрывает себе задницуСитуацию с карантинными ограничениями умело используют для отвлечения внимания общества от ошибок правительства. Общество требует равных правил, чтобы работали или закрывались все участники рынка, вне зависимости от рыночной доли.

А вам не приходило в голову, что весьма размытые правила по работе в карантин специально разрабатываются чиновниками, чтобы кому-то разрешить, а кому-то запретить.

Что нужно было сделать?

Провести массовое тестирование и определить региональный, отраслевой и социальный спектр эпидемиологических рисков. Узнать, кто болеет и где болеют больше всего.

Разработать ту самую национальную кривую заболеваемости, которая сейчас формируется на основании справочника "Потолок".

Отправить на карантин те регионы, которые находятся в зоне риска.

Изолировать наиболее уязвимые слои населения, заблаговременно позаботившись о необходимых стимулах для них сидеть дома.

Приостановить работу именно тех сегментов экономики, которые наиболее опасны в контексте распространения вируса, а не тех, кто "меньше занес".

Вместо этого, в Украине ввели построждественский карантин. Подарок всем украинцам "на Василя".

И здесь опять власть демонстрирует железобетонную негибкость и такую же дремучую глупость.

Месяц назад, когда было принято решение о выплате ФОПам 8 тысяч гривен, предполагалось, что эта сумма поможет бизнесу пережить карантин выходного дня в ноябре-декабре, который отменили. Но деньги уже выделили. Их бы перебросить более нуждающимся, но решили не переигрывать и выделили "дотации" ФОПам, некоторым кстати - на отпуск в Египте.

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Тут бы проявить гибкость в решениях и карантин "взять и отменить", но правильные решения – не наш метод. Нам его "ввели" на цикле снижения заболеваемости, потому что уже так решили. И потому что так делают в Европе. И вообще, "приятно" в чем-то быть первыми, например, в применении карантинных ограничений не на пике заболеваемости, а на минимуме.

И бизнесу никто не будет всерьез помогать.

Поэтому неудивительно, что по прогнозам Всемирного банка, в этом году наш ВВП вырастет всего на 3%, в то время как в среднем по миру – на 4%. Мы так радовались тому, что в прошлом году упали слабее других.

Тут бы приготовиться к быстрому экономическому старту. Но нет. Будем теперь "радоваться", что растем медленнее других.

Так происходит, вследствие того, что у нас не адаптивный и даже не "интеллектуальный" карантин. А политический. И его вводят не тогда, когда он действительно нужен, а когда ее применение вызовет наименьшее возмущение электората.

Желание понравиться, казаться, а не быть – вот бич "новых", равно как и старых политиков.

А пока карантинная антиутопия стала реальностью. Сотни тысяч украинцев недополучат свою зарплату, пострадают их семьи. Для них и в 2021-м продолжился весь тот ужас, что сопровождал их весь прошлый год.

Все страны делятся на тех, кто ввел жесткий локдаун или его лайтовую версию. И только мы находимся в группе, где три карантина были введены "мимо".

Если слепец поведет за собой миллионы зрячих, то все упадут в пропасть….