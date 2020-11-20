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Чумной флаг: почему инвесторы шарахаются от Украины

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

20 ноября 2020, 06:56

Пока Украина сотрудничает с МВФ, любой инвестор на пушечный выстрел к нам не подойдет, так как понимает – это сигнал, что у страны серьезные проблемы.

МВФ эмблема
Украина может получить очередной транш от МВФ в конце 2020-начале 2021 года / Reuters

С точки зрения дефицита бюджета кредит МВФ не имеет особого влияния. Транш в 700 миллионов долларов, который Украина могла получить в этом году – это чуть больше 20 миллиардов гривен, при этом дефицит бюджета будет в районе 100 миллиардов гривен. В данном случае 20 миллиардов гривен – это не та сумма, которая может изменить нашу ситуацию. Поэтому сотрудничество с МВФ нынешними политическими элитами рассматривается исключительно для установления глубинных взаимоотношений с Западом.

Кредит МВФ – это как некая процедура инициации. Например, прежде чем вступить в мафию, нужно поцеловать перстень крестного отца.

Возможно, это грубое сравнение, но оно передает весь смысл – то есть для того, чтобы наши элиты легитимизировали на Западе, они должны сотрудничать с МВФ. Соответственно, даже если деньги Фонда не являются критически важными, их все равно будут брать, так как элиты хотят иметь на Западе финансовые активы и входить в западный бизнес-мир.

Кроме того, деньги от МВФ нужны финансовым спекулянтам. Приведу пример Пуэрто-Рико, где в прошлом году из-за кризиса после урагана Запад начал выдавать макрофинансовую помощь, после чего долговые обязательства резко начали расти в цене у кредиторов. То есть выделение кредитов таким странам, как Украина или Пуэрто-Рико приводит к тому, что у государства освобождаются определенные ресурсы, которые оно может тратить только на выплату долгов внешних кредиторов.

Читайте такжеМВФ в очередной раз кинул УкраинуК слову, сумма кредита МВФ Украине все время уменьшается по мере погашения ею внешних долгов. Основные транши, если посмотреть на предыдущие программы, мы получали в 2014-2016 годах, когда выплачивали основную сумму долга. Например, в 2014 году мы получили от МВФ и различных финансовых организаций порядка 12 миллиардов долларов, а внешним кредиторам заплатили порядка 14. Та же ситуация была и в 2015 году. Как только в конце 2015 года произошла реструктуризация внешнего долга, в 2016-2018 годах мы получили свободный график погашения долга и тогда же были минимальные объемы траншей. В 2019 году у нас закончился льготный период погашения и мы вошли в новый трек, в рамках которого в сентябре 2020 года нам нужно было отдать рекордную сумму в 2 миллиарда долларов, которые накануне нам и выделил МВФ. В следующем году график выплат снижается, что объясняется и снижением объема кредитов. Соответственно, вся финансовая помощь уходит назад кредиторам, и обычные жители ее не ощущают.

Но при этом, при уменьшении кредита, требования к его получению только растут, что только подтверждает то, что кредиты МВФ никак не связаны с кредитованием экономики. Ведь эти кредиты имеют несколько целей – их могут использовать для реальной программы стабилизации экономики, структурной перестройки, но в этом случае стране надо давать много денег - по такому пути в свое время пошли Турция, Аргентина. Если же кредиты даются для помощи в выплате внешних долгов, то, естественно, они значительно меньше. И именно такие кредиты, по сути не на экономические реформы, нам и выдаются.

Конечно, эксперты-защитники Фонда будут утверждать, что в таком случае нам бы пришлось отдавать свои деньги на погашение долгов. Но на самом деле, все это – чепуха. Прежде всего потому, что своих денег у нас нет. Понятно, что наша власть, как в свое время Чаушеску, сошла бы с ума и сказала бы, что все деньги идут на погашение внешнего долга и начала бы отключать от электричества больницы и школы, отправляя все деньги на Запад, то это закончилось бы полным разгромом такой власти уже через 2-3 месяца.

Читайте такжеМВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветьВласть сейчас тоже понимает, что снимать деньги с социальных статей она не может, и, если бы МВФ не давал эти деньги, то власть бы просто начала бы переговоры с кредиторами о реструктуризации. И для нас это было бы лучше, так как тогда мы бы могли проводить собственную экономическую политику. Ведь если посмотреть на историю, то самые благополучные периоды с точки зрения экономики были именно в те года, когда мы не сотрудничали с МВФ.

Потому смешно слушать, что для привлечения инвестиций необходимо сотрудничество с МВФ. На деле это то же самое, если бы, например, для попадания в сборную Украины, футболисту, например, пришлось бы попасть в реанимацию. Сотрудничество страны с МВФ – это маркер глубокого кризиса, чумной черный флаг для всей страны. И любой инвестор, который хоть немного соображает, никогда на пушечный выстрел к нам не подойдет именно потому, что понимает – этоо сигнал, что у страны серьезные проблемы.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

внешний долг кредит МВФ дефицит бюджета Алексей Кущ
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