США показали Путину что будет, если он попытается обидеть Украину

Два американских бомбардировщика пролетели над Украиной

Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая - два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 Лансер зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Лансеры в этот день взлетели с базы Эллсворт в США, перелетели Атлантику и всю Европу, из Украины вылетели через Черное море к Турции. В российских СМИ возник огромный переполох, российский Генштаб выпустил официальное заявление, так что следует разъяснить насколько важен этот шаг наших американских союзников.

В чем значение Лансеров над Украиной?

1. Россия угрожает вторжением в Украину и применением баллистических и крылатых ракет, авиации для уничтожения украинских городов и инфраструктуры по сценарию Грузии- 2008. Однако готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо "закрытой зоной", как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ.

Читайте такжеПутина используют даже страны-карлики2014-й год показал, что Россия не может ввести в Украину более 15 батальонно-тактических групп одновременно, то есть сил для наступления у противника не много, российская армия большая, но большинство военнослужащих служат в не боевых частях. Готовность США прикрыть Украину с воздуха - это по сути гарантия того, что российское вторжение будет очень быстро остановлено как только противник втянется в контактные бои в населенных пунктах, чреватые для обеих сторон большими потерями.

Разумеется, нам никто этого пока не обещал, но США показывают Путину, что готовность к такому сценарию отрабатывается. Это очень важный сигнал.

2. Этот вылет является одной из крупнейших демонстраций против России. В мае 2020-го США вышли из договора с РФ про "открытое небо", а стратегические бомбардировщики США совершили пять вылетов вплотную к территории РФ. Америка показывает Путину, что готова защищать свои интересы. Лансеру не надо заходить в воздушное пространство России, чтобы уничтожить ключевые объекты. Бомбардировщик оснащен высокоточными крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, которые в зависимости от модификации, поражают цели на дальности от 370 до 1000 километров.

3. Стоит поблагодарить администрацию президента Трампа и руководство США. Надеюсь, руководство Украины, хотя бы МИД, Генштаб, Минобороны, а оптимально - президент, выскажут благодарность президенту Дональду Трампу и руководству США за этот важнейший сигнал. Практика вылетов ВВС США в Украину, проведения совместных маневров требует максимального одобрения и в украинском гражданском обществе. Государство молчит, а люди могут высказывать свое одобрение.