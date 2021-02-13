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Клонирование vs смерть: есть ли будущее у Слуги народа

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

13 февраля 2021, 06:56

Пока нет альтернативного центристского проекта, рейтинг Слуги народа еще будет держаться. Но как только он появится - это будет самым большим ударом по рейтингу СН.

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На Банковой озвучивают планы по переформатированию Слуги народа / УНИАН

В последнее время в партии Слуга народа постоянно звучат заявления о возможном переформатировании политической силы.

До выборов в Верховную Раду такой партии, как Слуга народа, де-факто не существовало – существовало лишь ее партийное свидетельство. Это были люди, собранные из разных сред, с разными идеями, которых объединяла ориентация на Владимира Зеленского и желание стать депутатом.

После выборов в органы местного самоуправления партия разрослась – в нее уже входит несколько тысяч человек, которые стали депутатами местных советов. То есть партийная структура теперь уже есть, а идейной определенности нет – это до сих пор партия, которая ориентируется на единую персоналию – на президента Зеленского. И так как постепенно ожидания общества от победы Зеленского нивелируются, то можно было предположить, что происходит не только падение его персонального рейтинга, но и рейтинга партии.

Партийный рейтинг падает еще ниже, потому что это обусловлено еще и деятельностью самих депутатов парламента. Соответственно, их деятельность или бездействие также способствует дальнейшей самодискредитации.

Напомню, что в свое время за Зеленского голосовали как за альтернативный проект не только власти, но и двум крайностям украинского центризма – правому крылу, которое ассоциировалось с Порошенко и левому, русскому, которое ассоциировали с Медведчуком.

Читайте также"Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтингеПока нет альтернативного центристского проекта, рейтинг Слуги народа еще будет держаться - на третьем, четвертом месте, но будет. Но как только он появится - это будет самым большим ударом по рейтингу СН. Очевидно, что власть должна это понимать, как и то, что поднять рейтинг Слуги народа уже вряд ли получится.

Могут ли от того возникнуть идеи ребрендинга или создания другой политической силы? Вполне, потому что это может стать более успешным, чем поднимать текущие рейтинги. Но есть одно "но" - проверить рейтинг альтернативной политической силы можно только на выборах. А они сейчас не в интересах власти, хотя ими, конечно, и могут запугивать депутатов Верховной Рады.

Поэтому создание альтернативной влиятельной политической силы возможно только перед выборами и с ориентацией на выборы – то есть за полгода-год до них. Потому что сейчас, через четыре года, просто нечем будет усиливать к ней любопытство людей.

Сама идея того, чтобы власть опиралась на два крыла вполне продуктивна, потому что в среде поддержки Зеленского есть те, кто ориентируется как на украинское, так и на российское культурное поле. Поэтому, теоретически, это могут быть два культурных проекта.

В случае создания новой политической силы, можно было бы ассимилировать бывший электорат Голоса, который также ориентируется на украинское культурное поле и частично разделяет идеи Слуги народа. Сейчас он немного рассеялся, но при правильном подходе можно было бы не только расположить его к себе, но и нарастить его поддержку. Но теперь для этого уже поздно, потому что Голос в процентном плане потерял еще больше, чем Слуга народа. Не менее проигрышный вариант, если вторую силу строить на поле Батькивщины, где есть такой мощный политик, как Юлия Тимошенко, которая может переиграть кого угодно, включая Зеленского.

Иными словами, ситуация (в любом ее векторе) для власти не очень благоприятна. А самое худшее в этом - отсутствие идеи, на базе которой должен был бы строиться новый политический проект. Так как партия Зеленского сама в свое время строилась не столько на идее, а больше на альтернативе, то теперь этого мало. Ведь тогда получится, что власть создаст альтернативу самой себе.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Владимир Зеленский Олесь Доний выборы в Украине Слуга народа падение рейтинга новости Украины
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