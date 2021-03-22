Украина превращается в страну победившей анархии

Офис президента после беспорядков / УНИАН

После субботних событий под Офисом президента только за одно можно порадоваться искренне - в России и Беларуси такое невозможно себе представить.

Вообще, если в Украине создаётся пример того, каким образом действовать сторонникам Навального и Тихановской - то мы впереди планеты всей.

В остальном же - обрисованные стены и выбитые стекла выглядят паршиво. Создается впечатление, что занимались этим нанятые именно для цели профессиональные протестующие. Иначе сложно объяснить нанесенную свастику и выбитые стекла без цели захватить здания.

Перфоманс - это понятно, но есть явные переборы, которые говорят о возможных совсем иных целях, нежели освобождение Сергея Стерненко.

Читайте такжеУкраину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираемКак бы там ни было, слишком много подозрений в согласованности подобного действия уже прозвучало и еще прозвучит.

Государство в данном случае будто бы хотело, чтобы произошло именно так.

Последствия? Они в любом случае будут.

Украина опять изменилась. Правда пока похоже, что мы реально становимся страной победившей анархии. Анархисты не только на улице. Главные их представители сидят во власти.