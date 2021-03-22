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Украина превращается в страну победившей анархии

Николай Фельдман

журналист

22 марта 2021, 09:39

Беспорядки возле Офиса Зеленского- явный перебор, который говорит о возможных совсем иных целях, нежели освобождение Сергея Стерненко.

Офис президента после беспорядков
Офис президента после беспорядков / УНИАН

После субботних событий под Офисом президента только за одно можно порадоваться искренне - в России и Беларуси такое невозможно себе представить.

Вообще, если в Украине создаётся пример того, каким образом действовать сторонникам Навального и Тихановской - то мы впереди планеты всей.

В остальном же - обрисованные стены и выбитые стекла выглядят паршиво. Создается впечатление, что занимались этим нанятые именно для цели профессиональные протестующие. Иначе сложно объяснить нанесенную свастику и выбитые стекла без цели захватить здания.

Перфоманс - это понятно, но есть явные переборы, которые говорят о возможных совсем иных целях, нежели освобождение Сергея Стерненко.

Читайте такжеУкраину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираемКак бы там ни было, слишком много подозрений в согласованности подобного действия уже прозвучало и еще прозвучит.

Государство в данном случае будто бы хотело, чтобы произошло именно так.

Последствия? Они в любом случае будут.

Украина опять изменилась. Правда пока похоже, что мы реально становимся страной победившей анархии. Анархисты не только на улице. Главные их представители сидят во власти.

акция протеста Сергей Стерненко Николай Фельдман Офис президента
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