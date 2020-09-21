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Украину спасет Китай?

Игорь Гужва

журналист

21 сентября 2020, 11:43

Китай является сейчас страной-импортером номер один украинских товаров.

Китай,флаг
Поднебесная стала главным внешнеторговым партнером Украины/ Reuters

Украину снова пугают тем, что МВФ прекратит нас кредитовать. Не нравится Фонду ситуация с антикоррупционными органами и еще много чего.

Параллельно идут прогнозы о последствиях отказа МВФ от кредитования – падение гривны, дефолт и так далее. Страшно ж ведь в разгар коронакризиса оказаться без подпитки Фонда.

Естественно, украинская экономика сейчас находится в тяжелом состоянии. Во втором квартале она упала на 11%. Падение будет и в целом по году. Бизнес и люди до сих латают финансовые дыры после карантина. Коррупция, политическая нестабильность, продолжение войны на востоке ну и плюс мировой коронакризис также здоровья экономике не добавляют.

Однако есть один показатель, который сейчас наилучший за очень долгое время.

Впервые за многие-многие годы сальдо внешней торговли у нас в плюсе. Мы экспортируем больше чем импортируем. Продаем больше, чем покупаем. То есть Украина стала рентабельной страной.

Читайте такжеСША пошли войной на КитайПарадокс объясняется мировой конъюнктурой - цены на наш главный импорт (энергоносители) сильно упали, а цены на наш главный экспорт (железная руда, продовольствие) почти не падают.

Сальдо внешнеторгового баланса это важный показатель.

Раньше ради покрытия минуса во внешней торговле (а также для выплаты внешних долгов, пик по которым мы, кстати, уже преодолели) Украине и приходилось постоянно брать кредиты. Теперь же, с положительным сальдо можно чувствовать себя намного увереннее в отношениях с МВФ.

Но важно не только это.

Ещё интереснее за счёт каких стран мы сумели свести внешнюю торговлю в плюс. Статистика даёт очевидный ответ - Китай.

Наш товарный экспорт в КНР за первые 7 месяцев этого года вырос на фантастические 96,5%. При том, что в ЕС обвалился на 18,6%.

Китай является сейчас страной-импортером номер один украинских товаров.

Читайте такжеМир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержавИ тут со временем может возникнуть стратегическое противоречие между усилением ориентации нашей внешней торговли на Китай и тем, что наша экономическая (и не только) политика определяется глобальным Западом через структуры вроде МВФ, а также через прямое влияние США.

Точнее, оно возникнет, если конфронтация между глобальным Западом и КНР будет усиливаться. И в таком случае Украина может вновь оказаться перед геополитическим выбором. Также как и в 2013-м году, когда нашим главным внешнеторговым партнером была Россия, а украинское руководство объявило курс на Соглашение об ассоциации с ЕС.

Игорь Гужва новости Украины кредит МВФ
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