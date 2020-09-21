Украину спасет Китай?

Поднебесная стала главным внешнеторговым партнером Украины/ Reuters

Украину снова пугают тем, что МВФ прекратит нас кредитовать. Не нравится Фонду ситуация с антикоррупционными органами и еще много чего.

Параллельно идут прогнозы о последствиях отказа МВФ от кредитования – падение гривны, дефолт и так далее. Страшно ж ведь в разгар коронакризиса оказаться без подпитки Фонда.

Естественно, украинская экономика сейчас находится в тяжелом состоянии. Во втором квартале она упала на 11%. Падение будет и в целом по году. Бизнес и люди до сих латают финансовые дыры после карантина. Коррупция, политическая нестабильность, продолжение войны на востоке ну и плюс мировой коронакризис также здоровья экономике не добавляют.

Однако есть один показатель, который сейчас наилучший за очень долгое время.

Впервые за многие-многие годы сальдо внешней торговли у нас в плюсе. Мы экспортируем больше чем импортируем. Продаем больше, чем покупаем. То есть Украина стала рентабельной страной.

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Сальдо внешнеторгового баланса это важный показатель.

Раньше ради покрытия минуса во внешней торговле (а также для выплаты внешних долгов, пик по которым мы, кстати, уже преодолели) Украине и приходилось постоянно брать кредиты. Теперь же, с положительным сальдо можно чувствовать себя намного увереннее в отношениях с МВФ.

Но важно не только это.

Ещё интереснее за счёт каких стран мы сумели свести внешнюю торговлю в плюс. Статистика даёт очевидный ответ - Китай.

Наш товарный экспорт в КНР за первые 7 месяцев этого года вырос на фантастические 96,5%. При том, что в ЕС обвалился на 18,6%.

Китай является сейчас страной-импортером номер один украинских товаров.

Читайте такжеМир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержавИ тут со временем может возникнуть стратегическое противоречие между усилением ориентации нашей внешней торговли на Китай и тем, что наша экономическая (и не только) политика определяется глобальным Западом через структуры вроде МВФ, а также через прямое влияние США.

Точнее, оно возникнет, если конфронтация между глобальным Западом и КНР будет усиливаться. И в таком случае Украина может вновь оказаться перед геополитическим выбором. Также как и в 2013-м году, когда нашим главным внешнеторговым партнером была Россия, а украинское руководство объявило курс на Соглашение об ассоциации с ЕС.