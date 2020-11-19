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Украинцам стоит уже сейчас привыкать к подорожанию газа

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

19 ноября 2020, 08:50

Цена газа для населения вырастет не из-за дорогого газа в Европе, а из-за скачков курса гривны в начале нового финансового года.

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Тарифы на газ будут расти из-за скачков курса гривны по отношению к доллару США / УНИАН

Нацкомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, намерена в новом году повысить тарифы на доставку газа из-за подорожания газа.

Нынешний отопительный сезон будет первым, когда цена украинского газа будет напрямую привязана к цене на европейском рынке, откуда поступает основной ресурс.

Традиционно так всегда происходило в Европе, что зимой цена на газ растет, а летом – падает. Поэтому в принципе, не исключено, что нас ждет очередной рост цены. Это будет зависеть от метеорологических условий - если будет слишком холодно, то потребность в газе возрастет, а соответственно с этим, и его цена.

Но поведение рынка порой непредсказуемо - в прошлом году была ситуация, при которой летняя закупочная цена газа была выше из-за газового кризиса, которого ждали ввиду возможного неподписания контракта с Газпромом, а потому, даже несмотря на теплую зиму, стоимость газа также была дороже.

В этом году я не думаю, что рост цены будет существенным, по крайней мере потому, что газохранилища, что у нас, что в Европе заполнены "под завязку". Следовательно, и дефицита газа также не должно быть. Потому и повышение, если оно и произойдет, вряд ли будет стремительным, как это могло бы быть при условии дефицита. Но даже если дефицит где-то в Европе и будет просматриваться, то его легко могут компенсировать поставками сжиженного газа.

Читайте такжеВ Украине катастрофически быстро растут долги за газ-экспертЕсли газ в Европе будет слишком дорогим, то проще будет его брать из газохранилищ, как это, кстати, делают и сейчас, чтобы не допускать резких скачков цены. Так или иначе, ориентация цены газа на рыночную будет. Спасти ситуацию можно будет, когда трейдеры начнут закупать газ летом, готовя для себя страховку на случай зимних прыжков - тогда разбег в цене возможен в два раза.

Рост цены, конечно, может бить по карману, но к этому украинцы должны привыкнуть так же, как и во время подорожания горючего на автозаправках.

Но для нас фактор риска заключается не столько в газе как таковом, а в том, что будет происходить с курсом гривны по отношению к доллару. Здесь риски значительно больше и именно они до нас могут докатиться уже после Нового года. Конечно, если под давлением финансовых проблем и дыры в бюджете, гривна начнет падать, то и цены начнут расти. Но насколько именно могут вырасти, прогнозировать очень трудно – это как тыкать пальцем в небо.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреду

рынок газа тарифы на газ Михаил Гончар новости Украины
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