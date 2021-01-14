Что определит дальнейшую судьбу Зеленского

Зеленский – не игрок, а щепка, которую наше бурное море кидает туда-сюда / УНИАН

Никаких побед и достижений в 2020 году у украинской власти не было, потому что команда Зеленского не отвечала на вызовы, как власть. Зеленский и Слуга народа за год показали, что страной они не управляют.

На местных выборах этот пузырь закономерно сдулся. Зеленский год держался на ожиданиях людей и огромном народном порыве, который привел его к власти. Но уже к концу года люди увидели, что ничего не меняется: новые "слуги" оказались такими же мелкотравчатыми, и из-за непонимания сути проблем и отсутствия какого-либо государственного видения быстро сбились под старую элиту.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить

Зеленский был успешен в роли торпеды, потопившей Порошенко. Тот строил авторитарный режим – циничный в использовании социальной напряженности и стравливания различных социальных групп для сохранения власти, и прагматичный в логике набивания карманов за счет контроля над экономикой. С задачей уничтожить Сывочолого Зеленский справился, но больше ничем, кроме "торпеды", стать не смог. Поэтому в 2021 год "зеленые" вошли с четко видимым надломом. Перелом состоялся, и дальше – только путь вниз, где никаких профитов для них уже не будет.

Досрочные выборы Рады неизбежны

Поскольку легитимность партии власти после местных выборов – на нуле, парламентские выборы неизбежны. Слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть.

Читайте такжеПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанацияПадение легитимности в условиях кризиса будет заставлять искать компенсаторы, чтобы система была более-менее стабильной и управляемой. Наши стейкхолдеры в лице олигархов и агробаронов, реально контролирующих политическую систему, могут разыграть досрочные парламентские выборы, им выгодно раскачивание ситуации.

Потому парламентские выборы, скорее всего, пройдут второй половине 2021 года (если зимой 2020-2021 гг. ничего экстраординарного не произойдет).

Что определит дальнейшую судьбу Зеленского

Вероятность же досрочных президентских выборов будет зависеть от развития кризиса в экономике из-за коронавируса и бездарного управления страной, а также того, какое давление будут оказывать наши западные партнеры и Россия. Пока что Зеленский – не игрок, а щепка, которую наше бурное море кидает туда-сюда.

Во многом судьба Зеленского определится отношениями Офиса президента с новой Администрацией президента США. В принципе, нет никаких предпосылок, чтобы американцы не сумели навязать нам новую модель – масса "соросят" еще из правительства Гончарука до сих пор сидит на своих постах, влияя на процессы в Кабмине и парламенте, а приход к власти Байдена лишь усилит их поддержку со стороны Вашингтона.

Читайте такжеЗеленский сможет усидеть в кресле только при одном условииАмериканцам сейчас нет смысла менять президента Украины, поскольку у них нет необходимого политического инструментария. Все украинские прозападные партии сегодня являются банкротами из-за низкого качества человеческого материала.

В таких условиях любые досрочные президентские выборы в Украине чреваты непредсказуемым результатом. Потому американцы будут готовить сетевую политическую инфраструктуру, чтобы Россия на таких выборах не смогла их обыграть. Тренды, связанные с ОПЗЖ и пророссийскими партиями и проявившиеся на местных выборах, заметили все: поддержка пророссийских сил растет.

Если Зеленскому удастся каким-то чудом освоиться в роли президента, он сможет досидеть до конца срока.

Точно так же он может сказать: "Я устал. Я ухожу" – только в том случае, если станет токсичным настолько, что станет опасным для реальных хозяев Украины. Тогда его убедят уйти.

Просто так Зеленский с должности президента не уйдет – психотип не тот. Он весьма амбициозный человек и прекрасно понимает, что его окружает куча людей, ставших кем-то только благодаря его победе на выборах. Соответственно, если он перестанет быть президентом, то и эти люди станут никем – а они не заинтересованы, чтобы эта сказка закончилась.

Зеленский утонет в "теплой ванне"

Высокие рейтинги Зеленского – это иллюзия. Социологи рисуют картину, не имеющую отношения к реальности. У Зеленского никакой поддержки уже нет, медовый месяц закончился.

Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги" через телевизионный ящик в виде "армовира", а вся его шобла кричала, что у нас великий правитель. В итоге, Порошенко сам в это поверил, но в результате эта "теплая ванна" привела его к оглушительному поражению.

Читайте такжеРеванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 годуВ такую же "теплую ванну" посадили и Зеленского. Он не сопротивлялся – он ее хотел. Его психотип предполагает особую тягу к лести, овациям и тому подобному. Он мыслит эмоционально и эмоционально все воспринимает. Его окружение этим пользуется, чтобы манипулировать им. Зеленскому просто не дают плохих новостей, в том числе и с помощью правдивой социологии.

Наши медиа, наша социология, наши социальные сети – все это про искажения реальности, а не про ответы на вопросы, как оно есть на самом деле. Если бы президент хотел знать, как обстоят дела в действительности, он бы выходил в народ и задавал вопросы. Но Зеленский предпочитает одностороннюю коммуникацию, а, точнее, политическую самоизоляцию, ключевая задача которой – не испортить самому себе настроение.

Юрий Романенко, сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего, директор программы "Международная и внутренняя политика, специально для Главреда