Власти повергли экономику в девальвационный шок и не собираются ее спасать

Власти Украины заинтересованы в слабом курсе гривны / УНИАН

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сейчас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну, поэтому нет оснований ожидать доллар по 32-33 к концу года.

Поскольку в бюджете на 2020 год заложен курс в 29,5 гривен за доллар, а нынешний курс отличается на 1 гривну, то никаких предпосылок для серьезной девальвации курса действительно не наблюдается.

За счет чего так происходит?

Во-первых, гривна сильно девальвирует, когда начинается инфляционный разгон внутри экономики. Но так как сейчас инфляция находится на уровне 2-3% годовых, то предпосылок для резких колебаний это не создает.

Во-вторых, у нас сейчас впервые за несколько лет положительный платежный баланс за счет того, что импорт в кризис сократился гораздо больше, чем экспорт. Соответственно, произошло динамичное выравнивание показателей.

В-третьих, ввиду рекордного падения цен на энергоресурсы на мировых рынках, из-за которого Украина летом покупала дешевые нефтепродукты, природный газ, также сэкономило средств для экономики.

И еще сказывается фактор снижения трат населения за рубежом. До карантина украинцы ежегодно тратили примерно 2 миллиарда долларов в ходе поездок. В этом году этот показатель будет гораздо меньше, что также на руку платежному балансу Украины.

Читайте такжеГривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллараНо курс может быть дестабилизирован вследствие искусственных факторов. В частности, сейчас адвокатом "слабой" гривны выступает правительство. Так как системообразующие налоги завязаны на таможенных платежах, которые напрямую зависят от курса – чем он ниже, тем больше таможня соберет денег в национальной валюте.

Также сейчас существует и специфический фактор девальвации – вывод капитала с внутреннего долгового рынка. То есть та самая пресловутая пирамида ОВГЗ сейчас потихоньку тает. Для сравнения – на пике у нерезидентов было вложений на 126 миллиардов гривен, сейчас – меньше 80. То есть с нашего рынка за последние месяцы вывели почти 50 миллиардов гривен.

И сейчас помощь в оттоке капитала оказывает НБУ, который запустил рефинансирование коммерческих банков под покупку ОВГЗ. Соответственно, банки могут получать дешевое финансирование в НБУ и за счет этих денег выкупать ОВГЗ, в том числе, и у нерезидентов.

И теперь получается, что та эмиссия, которую осуществляет НБУ в виде рефинансирования, идет не в реальный сектор экономики в виде кредитования, а на вторичный рынок ОВГЗ. То есть получается двойной удар – сначала НБУ печатает деньги, которые попадают в руки спекулянтов, а потом НБУ еще и тратит свой золотовалютный запас для поддержания курса гривны.

Но нынешнее правительство не мыслит стратегическими интересами, а пребывает в упрощенной экономической парадигме. И потому сейчас они погрузили экономику в девальвационный шок, хоть и подают это как спасение и поддержание национальных производителей. Хотя понятно, что вся эта курсовая чехарда, когда гривну бросает из огня в лед, ненормальна для инвесторов, которым нужен прогнозированный горизонт планирования. И в Украине его, к сожалению, нет и не будет.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда