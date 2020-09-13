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За что белорусы могут сказать спасибо Лукашенко

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

13 сентября 2020, 08:25

Президент республики сделал немало для сохранения Беларуси, но он совершенно не способен развить свою стабильность во что-то большее.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Не совсем понятно, что понимает Лукашенко под фразой "Белоруссия рухнет". Белоруссия - не нечто абстрактное, это всегда совершенно конкретный режим власти и управления, модель экономики, социальная модель. Впрочем, как и в любой иной стране.

Когда "рухнула" Германия Гитлера, то для режима Гитлера и него самого это была катастрофа и трагедия. Стало ли это катастрофой для Германии? Нет, у нее появился шанс построить новую систему, но уже без фашизма, который и завел Германию в тупик и привел ее в итоге к поражению.

Читайте такжеКак арест Колесниковой повлияет на протестыНа практике Лукашенко сумел "застабилизировать" ситуацию в Белоруссии на уровне краха СССР. И сделал эту модель базовой. В каком-то смысле это был вынужденный шаг, так как ресурса развития у Белоруссии нет и быть не может в рамках того технологического уклада, в котором почил в бозе Союз, а деградировать, как соседняя Украина, Лукашенко не стал. Собственно, за это его и любят до беспамятства его обожатели.

Почему время Лукашенко безвозвратно ушло

Любая стагнационная модель прожирает внутренний ресурс, а значит - поддерживать ее можно только за счет подпитки внешним. Что Лукашенко и сумел сделать, получив возможность закрывать возникающие кассовые разрывы в белорусской экономике за счет российских дотаций и преференций. Но вопрос в том, что за 26 лет он так и не создал проекта развития, остановившись на "стабильности" и полагая ее самостоятельной ценностью.

Собственно говоря, именно сейчас это и выстрелило. Накопилась очевидная психологическая усталость от бессменного "лидера", а для молодежи стагнация вдвойне неприемлема - все социальные ступени заняты, у нее просто нет шанса в этой системе.

За 26 лет в стране родилось и выросло целое поколение (а точнее, на подходе уже и второе), для которых места в Белоруссии Лукашенко нет. Выбор прост - либо уйдет он, либо уйдут они. Отсюда и ожесточение протестов, и даже если нынешние будут задавлены, их градус и амплитуда будут только нарастать.

"Стабильность" закончилась. Она всегда заканчивается. Но проблема Лукашенко в том, что кроме стабильности, ему нечего предъявить. А от него требуется (и давно требуется) предъявить не только ее, но и перспективу. Ее Лукашенко предъявить не в состоянии. Если сегодня как вчера, а завтра - как сегодня, то какая это перспектива?

Ждет ли Беларусь катастрофа

Лукашенко - это лидер для модели стагнации. Но развитие - это не к нему. Более того - предъявлять к нему претензии, что он не создал проект развития, тоже не совсем верно - на этом этапе тоже нужен свой особый лидер.

В этом смысле белорусы обязаны сказать спасибо Лукашенко за стабильность - и здесь двух мнений быть не может. Но то, что он стал тормозом и плотиной, которая закупорила движение Белоруссии в будущее - не менее непреложный факт.

Вовремя уйти - это не просто наука, но и целое искусство, и вот здесь у Лукашенко явные пробелы.

Когда рушится очередной диктаторский режим, это означает лишь одно: он исчерпал возможности эксплуатировать ту модель, которая и удерживала его у власти. Конечно, для выгодополучателей этой модели ее крах является катастрофой или по крайней мере создает для них ситуацию неопределенности.

Читайте такжеИли белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожретДля высшего руководства режима, который и привел страну к краху, это является, вне всякого сомнения, концом, которого оно хотело бы избежать. Но у страны в момент краха режима открывается окно возможностей, в рамках которого страна и народ могут выбрать иную модель развития. Но, конечно, уже без предыдущих правителей, которые должны уйти вместе с похоронившей их системой. Еще раз - для этих руководителей ситуация, вне всякого сомнения, выглядит личной катастрофой. За рамками той системы, в которой они были первыми лицами, у них просто нет будущего.

А жизнь продолжится, пусть и без них. Вряд ли безоблачная, тем более, что любой диктатор после крушения своего режима как правило оставляет после себя выжженную пустыню. Но, как известно, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это справедливо для любой страны.

Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси Эль Мюрид
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