Зеленский как приговор Трампу

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Год назад, в ходе президентской кампании, смелый кандидат в президенты Владимир Зеленский, сгоряча заявил президенту-олигарху Украины Петру Порошенко: "Я ваш приговор".

Недавно президент США Дональд Трамп также сказал: "Я наихудшее, что могло случится с Россией".

Оба были уверены в своих словах. Сторонники Зеленского и Трампа в восторге от смелости своих любимцев.

Чем закончились угрозы нового президента Украины Зеленского в адрес Порошенко мы уже знаем. Зеленский пожалел о своих угрозах в адрес президента-олигарха и смирился со свой судьбой. Сейчас они оба одинаково голосуют в Верховной Раде, а журналисты-порохоботы издеваются с пресс-конференции Зеленского.

Читайте такжеКраткий пересказ пресс-конференции ЗеленскогоОднако, остается только гадать, не станет ли Зеленский, вне своего желания, "приговором" не Порошенко, а Трампу (дело Байдена). Тогда в выигрыше может оказаться Кремль и Порошенко.