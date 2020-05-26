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Зеленский как приговор Трампу

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

26 мая 2020, 08:44публикуется на языке оригинала

Владимир Александрович грозился стать приговором одному политику, а в итоге может оказаться проговором для совершенного другого.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Год назад, в ходе президентской кампании, смелый кандидат в президенты Владимир Зеленский, сгоряча заявил президенту-олигарху Украины Петру Порошенко: "Я ваш приговор".

Недавно президент США Дональд Трамп также сказал: "Я наихудшее, что могло случится с Россией".

Оба были уверены в своих словах. Сторонники Зеленского и Трампа в восторге от смелости своих любимцев.

Чем закончились угрозы нового президента Украины Зеленского в адрес Порошенко мы уже знаем. Зеленский пожалел о своих угрозах в адрес президента-олигарха и смирился со свой судьбой. Сейчас они оба одинаково голосуют в Верховной Раде, а журналисты-порохоботы издеваются с пресс-конференции Зеленского.

Читайте такжеКраткий пересказ пресс-конференции ЗеленскогоОднако, остается только гадать, не станет ли Зеленский, вне своего желания, "приговором" не Порошенко, а Трампу (дело Байдена). Тогда в выигрыше может оказаться Кремль и Порошенко.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
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