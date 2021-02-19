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Зеленский начал против Путина рискованную игру

Александр Кочетков

политический аналитик

19 февраля 2021, 20:20

Сейчас президенту надо превентивно и в авральном темпе решать вопросы, которые скоро могут стать перед страной.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Смотрите, какой расклад нарисовался.

Президент Зеленский уже дважды сделал шаги, которые вызывают явное раздражение у Владимира Путина, если судить по его публичным комментариям.

Первый - это то, что Киев отказался следовать кремлевскому сценарию в "Минске" и начинать прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, которых и сама Москва не признает. А если признает, то у виска будут крутить даже ярые сторонники РФ вроде Зимбабве.

Второй - это, разумеется, лишение кума Путина телевизионных костылей, с помощью которых он начал выбираться из электорального гетто.

И не ответить на эти два заметных выпада недоимператор не может.

С другой стороны, в РФ поднимают голову те, кого презрительно называют творческой прослойкой (кто интересуется, посмотрите знаковое интервью Юрия Дудя с актрисой Александрой Бортич).

Популярные люди из российского шоубиза выступают не то чтобы против Владимира Путина в поддержку Алексея Навального, а против полицейского беспредела. И эта тема находит широкий отклик в народе. Но ведь на беспределе - силовом, экономическом, юридическом - строится вся недоимперия. И Путину надо срочно переключать общественное внимание. Украина в этом смысле - проверенный объект.

Читайте такжеЗеленский нанес исторический удар по ПутинуС третьей стороны, администрация Джозефа Байдена играет сложно и даже заумно. Например, там решили не вводить санкции против немецких компаний, которые участвуют в Северном потоке-2 (в отличие от позиции Дональда Трампа). То есть, если Владимир Зеленский крепко рассчитывает на помощь заокеанского дяди, то далеко не факт, что помощь подоспеет вовремя. Потому что суть англосаксонской политики - всегда работать на свои и только свои интересы.

Я сейчас не об угрозе эскалации на фронте, которая заметно возросла. Нет, беда в том, что нас сейчас можно раздавить чисто экономически. Россия может начать поджимать нас по энергоносителям, а у нас вдобавок сложности с МВФ. Наше правительство способно искать деньги только в карманах граждан, то есть, в очередной раз повышать цены на все. И уже недалека та коммунальная соломинка, которая переломит спину надорвавшегося налогоплательщика. И может наступить хаос, в котором потеряем Украину.

Сейчас Зеленскому надо срочно решать вопрос именно с экономикой, чтобы вернуть опору в стране. Формировать новое руководство Кабмина, которое сможет вытаскивать финансы из тени, причем, начав с олигархата. Разумеется, олигархические ставленники вроде Дениса Шмыгаля или Юрия Витренко на это не способны.

Да, против сильного премьер-министра в окружении ВАЗа будут выступать многие - те, кто уже вошел в сговор с олигархами. Но они-то в случае чего поразбегаются по-крысиному, а отвечать за все персонально Владимиру Зеленскому. И ему есть над чем подума-ть. Только недолго, потому что караул устал.

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин Джо Байден Северный поток-2 Александр Кочетков новости Украины
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