Зеленский повторяет полностью траекторию Порошенко

Владимир Зеленский / УНИАН

Замочив каналы Медведчука, Зеленский неожиданно сменил свой имидж с миротворца на национал-патриота и тем самым залез на поляну Порошенко. Говорят, что Петр Алексеевич был до глубины души оскорблен таким вероломным вторжением на давно унавоженную территорию и был просто обязан выйти с еще более патриотичными инициативами.

И Порошенко не заставил себя долго ждать, выкатив закон о коллаборации, предусматривающий смертные кары всем, кто будет заподозрен в данном грехе.

В общем, началась внутривидовая борьба, борьба на взаимное уничтожение между двумя великими патриотами Отечества, между 5-м и 6-м президентами за право быть самым патриотичным патриотом.

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Чем ответит Зеленский?

Я бы на его месте обвинил Петра Алексеевича в коллаборационизме за то, что его фабрика выплачивала налоги в российский бюджет. Ведь на эти налоги враг закупал снайперские винтовки. Ну, а Порошенко в ответ может многое припомнить о нелицеприятной деятельности Вечернего квартала в период войны на Донбассе. Как известно, в борьбе патриотов ничьих не бывает. Кого-то должны вынести с ринга.

Остается только добавить, что и заканчивать Зеленский будет точно так же, как и Порошенко. То есть народ будет голосовать за кого угодно, "только бы не за комика". История повторится.