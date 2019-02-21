Яценюк призвал украинцев не ждать "доброго царя"

21 февраля 2019, 17:48

Патернализм – это путь к упадку, а собственные силы и собственная уверенность – это залог успеха, заявил Яценюк.

Арсений Яценюк открыл 7-й Киевский Форум Безопасности для молодежи
Арсений Яценюк открыл 7-й Киевский Форум Безопасности для молодежи / Народный фронт

"Движение Украины к ЕС и НАТО – это непростой путь. И за нас его никто не пройдет. Патернализм – это путь к экономическому и политическому упадку. Собственные силы, собственная уверенность и собственный прогресс – это залог успеха", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум Безопасности для молодежи в четверг, 21 февраля.

"Украина как член Европейского Союза сделает эту организацию только сильнее. Не только расширит ее границы, но и усилит ее изнутри", - подчеркнул он, передает пресс-служба Яценюка.

"С одной стороны, это означает, что Украина возвращается к своей европейской семье. А с другой - Европа наконец признает: Европейский Союз и географически, и политически расширяется. Признает, что Украина и есть Европа", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что этот прогресс будет непростой, и дорожной картой реформ и приближения к стандартам ЕС является Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли.

Яценюк обратился к участникам Киевского Форума для молодежи: "Вы будете теми, кто будет жить в большой объединенной Европе, где Украина будет членом Европейского Союза. Но вы уже являетесь теми, кто обязаны своим трудом, своим умом, своей волей сделать это реальностью".

"За нас это никто не сделает. Не ожидайте, что появится кто-либо, который сделает каждого из вас в отдельности и всю страну в целом счастливыми. Нет доброго царя и справедливого императора. Патернализм – это путь к экономическому и политическому упадку. Собственные силы, собственная уверенность и собственный прогресс – это залог успеха", - обратился он к молодежи.

Именно такой путь ждет Украину и относительно членства в НАТО, отметил лидер НФ.

Арсений Яценюк напомнил, в 2008 году он как спикер парламента вместе с тогдашним Премьер-министром и бывшим Президентом подписал обращение к странам-членам НАТО о предоставлении Украине плана действий относительно членства в НАТО: "Мы не получили ПДЧ. Не все страны-члены НАТО тогда хорошо услышали президента Путина на Мюнхенской конференции по безопасности - когда он очень четко заявил, что распад Советского Союза - это величайшая трагедия. В 2008 году Путин заявил о восстановлении Советского Союза, вот что он имел в виду. Запад этого не услышал".

"Путин отправил танки в Грузию и захватил часть территории независимого государства. Запад на это отреагировал, но не так, чтобы Путин это понял. Он понял это совсем по-другому. Следствием этого стала аннексия Крыма, вторжение российских войск на Донбасс и масштабная агрессивная политика Российской Федерации по отношению к всего свободного мира", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

А еще в 2007-м, напомнил Арсений Яценюк, Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе: "Задача Путина была – избавиться вообще от любого контроля и мониторинга над расширением своих вооружений, которые находятся на границах Украины и стран-членов Альянса. Прошло десять лет – мы пожинаем плоды. Мир пожинает плоды российской политики, которая не получила должного ответа".

Арсений Яценюк подчеркнул, что украинский парламент совершил исторический шаг, проголосовав за изменения в Конституцию, обеспечивающие необратимость курса Украины на ЕС и НАТО: "Это не делает членство в ЕС и НАТО завтра. Потому что это мы должны сделать своими руками и головой. Но это обеспечивает необратимость этого курса. Кто бы не стал Президентом, какая бы не была сформирована коалиция, какой бы не было правительство или Премьер-министр, Основной закон страны, который проголосован конституционным большинством членов парламента, определил: ЕС и НАТО – это стратегия Украины".

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума – усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе политического анализа и развития.

Во время двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники презентуют альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

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Народный Фронт Арсений Яценюк
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