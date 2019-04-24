Парубий рассказал, при каких условиях запустит свою отставку

Андрей Парубий / УНИАН

Вопрос об отставке спикера украинского парламента будет поставлен на голосование сразу после того подписания закона об украинском государственном языке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал сам глава Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании.

Спикер подчеркнул, что сразу после того, как будет собрано нужных 150 подписей нардепов, он поставит вопрос о своей отставке на голосование. Но, отметил Парубий, это будет при единственном условии − после того как парламент примет "языковой" закон, а он его подпишет.

Напомним, накануне нардеп Валерий Писаренко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook проект постановления Рады об отставке Андрея Парубия с поста спикера Рады.