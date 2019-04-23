"Время завершить эпоху беззакония": в Раде взялись за отставку Парубия

В парламенте создали проект постановления об отзыве Парубия с должности.
Народный депутат Валерий Писаренко сообщил, что во вторник, 23 апреля, в Верховной Раде начнут собирать подписи для снятия Андрея Парубия с поста председателя парламента.
Создан проект постановления Рады об отзыве Парубия с должности председателя парламента, нардеп опубликовал его на своей странице в Facebook.
По словам политика, пришло время завершить эпоху беззакония, безнаказанности и несправедливости.
"…в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады… хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского (лидер второго тура выборов президента Украины 2019 — Ред.). Просто пришло время", — отметил Писаренко.
Напомним, Верховная Рада назначила Андрея Парубия председателем 14 апреля 2016 года. До назначения спикером парламента Парубий занимал должность первого вице-спикера Рады.
Ранее сообщалось, что Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Владимира Зеленского. Председатель парламента сказал, что говорить о какой-либо дает инаугурации пока преждевременно.