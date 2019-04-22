Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Зеленского

22 апреля 2019, 18:32

Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины после проведения консультаций с его командой.

Парубий
Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Зеленского / Униан

Несмотря на планы Владимира Зеленского провести инаугурацию 28 мая, спикер Рады Андрей Парубий отмечает, что говорить о какой-либо дает пока преждевременно.

По его словам, Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины после проведения консультаций с его командой и в срок, который предусмотрен законом.

"Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершен подсчет голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура", — цитирует Интерфакс-Украина спикера парламента.

При этом депутат напомнил, что у ЦИК есть 10 дней на объявление результатов выборов, после чего на проведение инаугурации отводится еще 30 дней.

Напомним, Зеленский заявил, что в случае своей победы желал бы распустить Верховную Раду, но ему не хватит на такой шаг времени.

Однако распускать парламент меньше чем за полгода до новых выборов уже нельзя, а парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 27 октября. То есть для Парубия, который уже резко заявил, что распустить нынешний созыв невозможно, было бы выгоднее потянуть с инаугурацией нового президента — чтобы он просто не успел ничего предпринять. 

Зеленский и сам уже заявил, что не успеет распустить Раду.

"Перевыборы… Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь. [...] Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", − высказался он.

Как сообщалось, политолог Андрей Золотарев высказал мнение, что роспуск Верховной Рады в случае победы на выборах Владимира Зеленского станет выгоден для шоумена, поскольку вскоре после избрания ожидаемо рейтинг кандидата начнет стремительно падать и к осени может составлять не более 15-20%.

Напомним, в ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.

"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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