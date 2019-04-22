Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Зеленского / Униан

Несмотря на планы Владимира Зеленского провести инаугурацию 28 мая, спикер Рады Андрей Парубий отмечает, что говорить о какой-либо дает пока преждевременно.

По его словам, Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины после проведения консультаций с его командой и в срок, который предусмотрен законом.

"Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершен подсчет голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура", — цитирует Интерфакс-Украина спикера парламента.

При этом депутат напомнил, что у ЦИК есть 10 дней на объявление результатов выборов, после чего на проведение инаугурации отводится еще 30 дней.

Напомним, Зеленский заявил, что в случае своей победы желал бы распустить Верховную Раду, но ему не хватит на такой шаг времени.

Однако распускать парламент меньше чем за полгода до новых выборов уже нельзя, а парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 27 октября. То есть для Парубия, который уже резко заявил, что распустить нынешний созыв невозможно, было бы выгоднее потянуть с инаугурацией нового президента — чтобы он просто не успел ничего предпринять.

Зеленский и сам уже заявил, что не успеет распустить Раду.

"Перевыборы… Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь. [...] Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", − высказался он.

Как сообщалось, политолог Андрей Золотарев высказал мнение, что роспуск Верховной Рады в случае победы на выборах Владимира Зеленского станет выгоден для шоумена, поскольку вскоре после избрания ожидаемо рейтинг кандидата начнет стремительно падать и к осени может составлять не более 15-20%.

Напомним, в ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.