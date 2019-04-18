Парубий резко заявил о недопущении досрочных выборов в парламент

Парубий заявил, что не даст распустить парламент / Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит досрочных выборов в парламент.

"Я не допущу никаких досрочных выборов. Никто не будет экспериментировать с украинским парламентом", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

По словам Парубия, запущен механизм реформирования парламента и его остановить "нет никаких шансов" и де-юре распустить нынешний парламент невозможно.

"Юридически, скажу вам, это невозможно", - подчеркнул он.

Парубий подчеркнул, что 27 мая истекает срок, до которого можно распустить парламент, поскольку по закону за полгода до выборов это осуществить уже невозможно. Однако он убежден, что Рада будет работать до осени при любом исходе президентских выборов.

"Никаких досрочных выборов не будет", - резко констатировал политик.

Напомним, Зеленский заявил о том, что, в случае своей победы во втором туре, желал бы распустить украинский парламент, Верховную Раду, но ему не хватит на такой шаг времени.