Роспуск Рады, закон об импичменте и особый статус Донбасса: основные тезисы интервью Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые после победы с большим отрывом над Петром Порошенко в первом туре дал большое интервью украинским журналистам.

Шоумен более часа общался с журналистами портала РБК-Украина. Главред собрал основные тезисы кандидата президенты.

Зеленский о роспуске Верховной Рады

"Перевыборы… Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь. [...] Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", − высказался он.

Зеленский о планах по созданию коалиции в парламенте

Читайте такжеПереизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкойНа вопрос, пойдет ли он вместе со своей партией Слуга Народа на создание коалиции с экс-"регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, Зеленский сказал категорическое "нет". Кроме этого, он ни в коем разе не намерен объединяться и с действующим главой государства – Петром Порошенко.

Зеленский о декоммунизации

"В целом я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало, и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и здорово. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины... Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – именами героев, которые сегодня объединяют Украину? Такое напряжение в обществе, нужно делать все возможное, чтобы объединять страну", - заявил он.

Зеленский о законе об импичменте президента

"Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе - закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", − рассказал он.

Зеленский по поводу Путина, амнистии боевикам "Л/ДНР" не будет и особого статуса Донбасса.

Читайте такжеВойна на Донбассе и геополитическая ориентация: что изменится при президенте Зеленском"Конечно [Путин – враг, Главред]. Я считаю, что нет (особый статус Донбассу не нужен. – Главред.). Считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как и Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", − закончил он свою мысль.

Кроме того, кандидат утверждает, что должно быть исключено принятие Радой закона, гарантировавшего амнистию для террористов из группировок "Л/ДНР".

Зеленский по поводу легализации оружия, проституции, марихуаны и игорного бизнеса.

"Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить коротко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько этого оружия [...] Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность каком городу, какой территории и там все это открыть. Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрыта территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в которое никто не приезжает и там – пожалуйста [...] Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", − высказал он свое мнение.

Зеленский о запрете российской соцсети ВКонтакте и законе о квотах на украинский язык

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко"И чего мы добились (запретом ВКонтакте - Главред)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. [...] Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон [о квотах на украинский язык − Главред]. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", − подытожил он.