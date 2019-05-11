"Тайный указ": Порошенко присвоил звание генерал-полковник "шишке" из СБУ — СМИ

Петр Порошенко сделал Павла Демчину генерал-полковником, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Пока еще действующий президент Петр Порошенко присвоил первому заместителю главы службы безопасности Украины Василия Грицака Павлу Демчине звание генерал-полковник.

Новое звание Демчине глава государства присвоил тайным указом, пишет Страна со ссылкой на данные высокопоставленного источника в СБУ.

По словам собеседника, Порошенко присвоил звание Демчине тайным указом, чтобы избежать резонанса в обществе.

"Сделал он это в засекреченной форме, долго совещаясь, как наградить… Указ вам никто не покажет, но проверить очень легко…", — сказал он.

Источник объяснил, что, когда Демчина будет увольняться, его уволят тремя указами.

Читайте такжеПорошенко одарил наградами и званиями Нищука, сестру Ротару и сотрудников АПСобеседник в Генеральной прокуратуре также подтвердил, что первому замглавы Грицака присвоили новое звание. "Бумагу (указ Порошенко — Ред.) не видел, но то, что звание присвоено — это правда", — сказал источник в Генпрокуратуре.

Напомним, Петр Порошенко назначил Павла Демчину первым замглавы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы в июле 2016 года. В августе 2017-го президент подписал указ о присвоении Демчине звания генерал-лейтенант.

В сентябре 2018 года стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подготовили сообщение о подозрении Демчине в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса из-за несоответствия официального дохода и его семьи с расходами на покупку активов.