"Тайный указ": Порошенко присвоил звание генерал-полковник "шишке" из СБУ — СМИ

Президент решил тайно наградить первого замглавы спецслужбы, чтобы не было резонанса в обществе, узнали журналисты.
Пока еще действующий президент Петр Порошенко присвоил первому заместителю главы службы безопасности Украины Василия Грицака Павлу Демчине звание генерал-полковник.
Новое звание Демчине глава государства присвоил тайным указом, пишет Страна со ссылкой на данные высокопоставленного источника в СБУ.
По словам собеседника, Порошенко присвоил звание Демчине тайным указом, чтобы избежать резонанса в обществе.
"Сделал он это в засекреченной форме, долго совещаясь, как наградить… Указ вам никто не покажет, но проверить очень легко…", — сказал он.
Источник объяснил, что, когда Демчина будет увольняться, его уволят тремя указами.
Читайте такжеПорошенко одарил наградами и званиями Нищука, сестру Ротару и сотрудников АПСобеседник в Генеральной прокуратуре также подтвердил, что первому замглавы Грицака присвоили новое звание. "Бумагу (указ Порошенко — Ред.) не видел, но то, что звание присвоено — это правда", — сказал источник в Генпрокуратуре.
Напомним, Петр Порошенко назначил Павла Демчину первым замглавы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы в июле 2016 года. В августе 2017-го президент подписал указ о присвоении Демчине звания генерал-лейтенант.
В сентябре 2018 года стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подготовили сообщение о подозрении Демчине в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса из-за несоответствия официального дохода и его семьи с расходами на покупку активов.