Билозир с трибуны Рады призвала украинцев помолиться против инаугурации Зеленского

Нардеп призвала депутатов иметь Бога в сердце.
Депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Билозир с трибуны парламента призвала парламентариев не голосовать за инаугурацию Владимира Зеленского в день вышиванки.
"Украинцы со всей Украины будут проводить торжественное шествие, они будут проводить реквием, они будут проводить чествования, запаливать свечки. Я не верю, я не хочу верить в то, что этот патриотичный украинский парламент сможет нажать кнопку на 19 число", - сказала с надрывом Билозир.
При этом она призвала украинцев молиться.
"Имейте Бога в сердце. Украинцы всего света, помолитесь за этот момент сегодня. Слава Украине!", - завершила свое выступление депутат.
Напомним, на заседании 16 мая Верховная Рада определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского.
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.
Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".