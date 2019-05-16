Билозир с трибуны Рады призвала украинцев помолиться против инаугурации Зеленского

Оксана Билозир / Главред

Депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Билозир с трибуны парламента призвала парламентариев не голосовать за инаугурацию Владимира Зеленского в день вышиванки.

"Украинцы со всей Украины будут проводить торжественное шествие, они будут проводить реквием, они будут проводить чествования, запаливать свечки. Я не верю, я не хочу верить в то, что этот патриотичный украинский парламент сможет нажать кнопку на 19 число", - сказала с надрывом Билозир.

При этом она призвала украинцев молиться.

"Имейте Бога в сердце. Украинцы всего света, помолитесь за этот момент сегодня. Слава Украине!", - завершила свое выступление депутат.

Напомним, на заседании 16 мая Верховная Рада определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского.