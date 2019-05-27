Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики

Арсений Яценюк / Народный фронт

"Дефолт - банкротство Украины и каждого гражданина. Это клиническая смерть экономики", - написал лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Facebook 27 мая.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт", - написал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году на посту премьер-министра заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я принимал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и сократил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов".

Правительство Арсения Яценюка провел реструктуризацию, списал часть долгов и отсрочил начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт – это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт – это рост курса гривны, которое не имеет предела. Дефолт – это инфляция свыше 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт – это безработица", - подчеркнул он.

"Дефолт – это клиническая смерть экономики", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом": "МВФ – это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего-то требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждых 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет": "Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет".

Арсений Яценюк отдельно подчеркнул, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 года".

"Дайте ответ, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - написал Яценюк.