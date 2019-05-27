Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики

27 мая 2019, 17:51

Яценюк отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом".

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Народный фронт

"Дефолт - банкротство Украины и каждого гражданина. Это клиническая смерть экономики", - написал лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Facebook 27 мая.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт", - написал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году на посту премьер-министра заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я принимал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и сократил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов".

Правительство Арсения Яценюка провел реструктуризацию, списал часть долгов и отсрочил начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт – это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт – это рост курса гривны, которое не имеет предела. Дефолт – это инфляция свыше 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт – это безработица", - подчеркнул он.

"Дефолт – это клиническая смерть экономики", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом": "МВФ – это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего-то требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждых 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет": "Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет".

Арсений Яценюк отдельно подчеркнул, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 года".

"Дайте ответ, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - написал Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Народный Фронт дефолт Арсений Яценюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:01
Мама, я хочу собаку: украинских детей научат обращению с четвероногими новости компании
17:51
Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики
17:40
В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии Фото Видео
17:36
Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала
17:25
Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности
17:21
Богдан Троцько рассказал о новинках инвестирования на Международном конгрессе в Польше новости компании
17:01
Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц
16:54
Виллаш-Боаш возглавит Марсель
16:38
Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский Фото
16:20
"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского
16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
15:28
Названа причина бунта в одесской колонии
15:27
Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет
15:18
Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы
15:16
Российская актриса полностью разделась: смелые фото
15:02
Дмитрий Разумков досье
14:44
Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных Видео
14:30
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
14:29
Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря
14:20
Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото Фото Видео
14:16
"Ждем справедливое решение": У Яценюка обратились к КС по поводу указа о роспуске Рады
13:59
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
13:55
Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора
13:52
"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
13:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
13:40
В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам
13:35
В НФ считают, что Рада не может быть эффективной после роспуска
13:24
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
13:23
"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней Видео
13:22
Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки Фото Видео
13:04
Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
12:41
Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде
12:32
Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов
12:15
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
12:12
Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана
12:03
Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе
11:49
Довел судей до слез: на Голос.Діти пришел вероятный победитель шоу Видео
11:38
"Конвульсии Садового": мэр Львова заявил, что люди Порошенко наложили лапу на его кресло
11:22
Официально: стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду
11:19
"А где кольца?": Потап и Настя Каменских озадачили сеть фото со свадебного путешествия
11:09
"Есть общие вызовы": Зеленский душевно поздравил нового президента Литвы с победой
10:59
Как США провалили операцию по свержению Мадуро мнение
10:54
"Там партия – братская могила": Коломойский признался, кого поддержит на выборах в Раду
10:40
Песков рассказал, что ждет захваченных украинских моряков
10:19
"Любая девочка этого хочет": Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских Видео
10:17
Зеленский рассказал, как Раде искупить свои грехи
09:59
Главные новости 26 мая: у Слуги народа появился глава, итоги выборов в Европарламент и обвинение Максаковой
09:58
Абсолютная власть и развращает абсолютно мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять