"Луценко на своем посту – это оксюморон": политолог раскрыл коварный замысел генпрокурора

Политолог раскрыл коварный замысел Луценко / Униан

Нынешний генпрокурор Юрий Луценко пытается максимально использовать должность генерального прокурора для самопиара, рассказал Главреду политолог Алексей Якубин.

"Луценко на этом посту – это уже в какой-то мере оксюморон. Он в первую очередь политик, и по факту это беспрецедентно, когда человек без юридического образования и всяких контекстов возглавил генеральную прокуратуру – орган, требующий юридической грамотности. И годы пребывания Луценко в должности скорее запомнились тем, что он просто пытался использовать эту площадку для личного самопиара. Это, кстати, не исключает того, что часть среднего звена генпрокуратуры профессионально тянула свою работу. И многие цифры достижений ГПУ, которые Луценко показывает, на самом деле являются результатом работы того остаточного профессионального звена, которое там есть", –считает Якубин.

По его словам, Луценко преследовал цель – занять кресло премьера. Но сделать этого у него не получилось.

Читайте также"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды""Использование самопиара было расчетом, что должность генерального прокурора станет трамплином для дальнейшей политической карьеры и ее ускорения. Я так понимаю, что речь шла о должности премьер-министра. Потому что об этом ходило много слухов и раньше, а в канун президентской избирательной кампании Луценко себя предлагал в роли вип-агитатора для Петра Порошенко. Но в итоге это закончилось тем, что Владимир Гройсман все равно остался в роли премьер-министра", – констатировал эксперт.

По данным СМИ, генпрокурор за три года своей работы выполнил лишь 18,7% своих обещаний.

"Оценивая его деятельность, общество видит, что все это время генеральная прокуратура ориентировалась больше на политические заказы, чем на реальную работу, связанную с активной борьбой с коррупцией и так далее. Мне кажется, что Луценко рассчитывал быстро конвертировать достижения в политические баллы. Например, дело беглого Януковича. Но по факту он пролетает в этом политическом цикле. И сейчас он пытается задержаться на должности генпрокурора – хочет получить некие гарантии в американском сюжете, связанном с делом адвоката Дональда Трампа", – добавил Якубин.

Что касается будущего Луценко, то тот ухватился за должность по одной простой причине: поход на выборы под вопросом, а пост в ГПУ позволит ему избежать ответственности.

Читайте также"Предатель": Луценко отреагировал на возвращение Саакашвили украинского гражданства"Те политические силы, с которыми он планировал идти на выборы, например, с тем же Виталием Кличко, сейчас сами ищут куда пристроиться. Так как особого рейтинга у них нет. И Луценко в большей мере думает: как ему сохранить тот капитал и часть влияния, которое он имеет, избежать ответственность и максимально долго просидеть на должности генпрокурора при новом президенте. Отсюда и звучат эти фразы – как только пройдут парламентские выборы, я готов уйти. До этого он говорил то же самое про президентские выборы. А еще задолго до этого заявлял, что покинет пост через полтора года, как только будет закончено дело, связанное с Виктором Януковичем", – резюмировал политолог.