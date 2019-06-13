Что не так со списком партии Порошенко на выборах в Раду

Партия Петра Порошенко / Фото: Європейська Солідарність / Facebook

Лидером обновленной партии Петра Порошенко, которая теперь носит название Европейская солидарность, является бывший президент.

Пару месяцев назад 53-летний Петр Алексеевич проиграл на выборах Владимиру Зеленскому. Но от политики решил не отказываться – объявил, что достойных в его политическую силу будут выбирать через праймериз. Как результат, была обнародована первая десятка ЕС.

"Десять друзей" Порошенко

Согласно списку, на втором месте спикер Верховной Рады 48-летний Андрей Парубий. Историк по образованию был активным участником двух революций. Во время Оранжевой вызвался быть комендантом Украинского дама. А во время Революции достоинства командовал самообороной. 27 февраля 2014 он возглавил Совет Нацбезопасности.

В декабре 2014-го на Парубия было совершено покушение. Неизвестный бросил гранату в политика возле отеля Киев (напротив здания парламента). И причастными назвали бывших сотрудников управления госохраны Сергея Коробова и Дмитрия Соколовского. Мотив озвучил сам Парубий, объяснил "заказом Кремля". Правда, несмотря на столь серьезную статью (заказное убийство), фигурантов еще 2016-ом выпустили под домашний арест. А приговора за все это время так и не было – ближайшее судебное заседание назначено на июль 2019-го.

Известно, что сестра Парубия 40-летняя Елена является заместителем начальника Госфискальной службы Львовской области. В 2010-ом ее подозревали в получении взятки в $2 тыс. Сам Парубий назвал это политическим преследованием, и судя по тому, что родственница находится на высокой должности, у правоохранителей претензий к Елене нет.

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На третьем месте расположилась 48-летння Ирина Геращенко, вице-спикер ВР и экс-глава гуманитарной подгруппы в трехсторонней контактной группе. Она - журналист по образованию, начинала политическую карьеру в качестве пресс-секретаря лидера Нашей Украины, а потом - кандидата в президенты Виктора Ющенко. В 2007-ом Геращенко получила депутатский мандат, и с того времени уже трижды была народной избранницей.

Согласно декларации, супруг Ирины бизнесмен Антон Зацепин зарабатывает консультированием по вопросам коммерческой деятельности. Он является учредителем нескольких фирм, одна из которых зарегистрирована в Лондоне. И судя по доходам, дела у бизнесмена идут неплохо – зарплата за прошлый год составила 3,6 млн. грн., а операции с ценными бумагами принесли Зацепину 9,8 млн. грн.

Старшая дочь Анна, по данным СМИ, училась в Великобритании - окончила там кембриджские курсы, а образование получала в университете Реддинг.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ 46-летний Михаил Забродский - в списке 4-ый. С ноября 2017 по март 2018 года он командовал силами АТО.

"В 1994-м окончил Военную инженерно-космическую Краснознамённую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, потом на протяжении пяти лет проходил военную службу по контракту в Вооружённых Силах РФ", - пишет Википедия.

Забродский – боевой генерал, с начала войны на Донбассе командовал десантниками, провел не одну операцию в тылу противника, за что был удостоен звания Героя Украины с вручением Ордена "Золотая звезда" и другими наградами.

Супруга Забродского Татьяна – работает в той же части на должности помощника командира бригады по финансово-экономической работе.

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Пятая в списке – певица 35-летняя София Федина. Во время Революции достоинства она была ведущей на Львовском Майдане. А в Раде 8-го созыва значилась помощником нардепа от Народного фронта Игоря Васюника, во времена президента Виктора Ющенко он работал в Нафтогазе.

Во время президентских выборов Федина критиковала главу МВД Арсена Авакова, обвиняла его в "ведении собственной политической игры".

Мама Софии 71-летняя Татьяна Чаговец – бизнесвумен, она делает и продает в интернете бусы и украшения из бисера по 270-1600 грн. А творческую мастерскую назвала в честь дочери – Софиин сад.

Лидер крымскотатарского народа 75-летний Мустафа Джемилев (находится в списке под № 6) опытный политик. Он был активным участником Народного руха Украины, 1998-ом впервые стал нардепом, до 2013-го был председателем Меджилиса. После аннексии Крыма Джемилев вынужден был уехать в Киев, оккупанты запретили ему посещать полуостров в течении пяти лет, внесли в санкционный список РФ и возбудили уголовные дела.

В 2015-ом Джемилев призвал президента ввести полную блокаду Крыма, отрезав полуостров от снабжения энергоносителями и продуктами питания.

Согласно декларации, у политика есть квартира в Киеве и участок в Гостомеле. В Симферополе и Бахчисарае остались две квартиры, дом и участок.

7-ой номер достался командиру медицинского батальона Госпитальеры 23-летней Яне Зинкевич. Девушка родом из Ровно, перед войной готовилась к поступлению в медицинский вуз, но с начала боевых действий отправилась на Донбасс в качестве волонтера. Яна, пишут в СМИ, сама вытащила и спасла более 200 наших военных.

В 2015-ом автомобиль, в котором ехала Зинкевич, попал в аварию. Машину занесло на трассе Днепр-Донецк, в результате чего машина семь раз перевернулась. А девушка получила очень серьезные травмы (перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждения внутренних органов, контузия сердца и легких), но смогла выжить. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске. Водитель авто Максим Кораблев отделался легким испугом.

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Через год после ДТП Яна родила от Максима дочь Богдану. А спустя полгода развелась и сейчас требует через суды лишить отца родительских прав. В 2017-ом Зинкевич поступила в Государственную медицинскую академию Днепра.

На 8-ом месте - бывший председатель Львовской облгосадминистрации 49-летний Олег Синютка. Учитель истории по образованию начинал в молочном кооперативе Маслосоюз Ивано-Франковска. Потом работал в АвтоЗАЗ-ДЭУ (сейчас совладельцем фирмы значится супруга Синютки Наталья), а в 2002-ом – пошел в политику, сначала - заместителем городского головы Ивано-Франковска, потом стал депутатом Ивано-Франковского облсовета, затем - директором департамента экономической политики Львовского горсовета. С 2007 года Синютка назначен первым заместителем городского головы Львова, а с декабря 2014-го возглавил Львовскую ОГА.

В октябре 2017-го чиновник угодил в коррупционный скандал. Четверо подчиненных Синютки летали чартерным рейсом в чешский город Брно за счет своего шефа.

"Реактивный самолет бизнес-класса Falcon 2000, которым воспользовались чиновники, принадлежал фирме Онур, ремонтирующей большинство дорог во Львове и области в последние годы. За перелет Синютка заплатил 29,8 тыс. грн. В НАПК считают, что чиновники фактически получили ценный подарок, что запрещено законодательством", - пишут журналисты.

Синютка – первый глава ОГА, который после проигрыша на выборах Порошенко объявил о своей отставке.

Заместитель председателя Меджлиса 54-летний Ахтем Чийгоз находится на 9-ом месте в списке. В 2015-ом Чийгоза задержали в Крыму сотрудники спецслужб РФ. Обвинили в массовых беспорядках, а спустя 2 года верховный суд аннексированного полуострова приговорил крымско-татарского активиста к 8 годам заключения. На свободе Чийгоз оказался через месяц – его и второго политзаключенного Ильми Умерова выдали Турции. Переговоры об освобождении крымских активистов вел президент страны Реджеп Эрдоган с Владимиром Путиным.

До аннексии Крыма Чийгоз был лидером Меджилиса в Бахчисарае. Он часто попадал в СМИ за защиту крымских татар. Например, в 2007-ом, когда власти пытались снести кафе и закусочные в районе Ай-Петри, и разгоняли предпринимателей с помощью бойцов спецподразделений милиции.

В 2009-ом Ахтем Чийгоз был в двадцатке самых влиятельных крымских татар, рейтинг составил местный сайт "Авдет".

"Конфликт-менеджер, способный разрешать острые проблемы", - написали журналисты. Поход в политику у Чийгоза – не первый, в 2012-ом он баллотировался по мажоритарке в Бахчисарае, но проиграл регионалу Григорию Грубе.

Замыкает десятку вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции 46-летняя Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она дочь первого министра транспорта независимой Украины Ореста Климпуша. По образованию Иванна – логопед, а ее супруг 53-летний Арчил Цинцадзе грузинский военный и дипломат. В Украине у него бизнес в сфере охранных услуг. Судя по данным Минюста, в разное время он был руководителем и основателем четырех охранных фирм "А-Безпека", "Секьюрити-95", "СБ Ангелы" и "Ангелы-2".

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Согласно декларации, Иванна в прошлом году стала соседкой Петра Порошенко, купила особняк на 300 квадратов и 14 соток в элитном поселке Козин Обуховского района. Примечательно, что деньги на дом (1,7 млн.) и землю в Конча-Заспе дал отец чиновницы. Ведь суммы, потраченные на покупку недвижимости совпадают с денежными подарками от Ореста Климпуша, указанными в декларации.

Супруг чиновницы указала, что за прошлый год заработал 66 тыс. грн. в охранной фирме. А вот в общественном союзе "Фонд поддержки реформ в Украине" получил 1,2 млн. грн. Примечательно, что большую половину денег фонду дает Европейский банк реконструкции и развития (в прошлом году, согласно отчету организации, они получили от ЕБРР 128 млн. грн.). Выходит, что вице-премьер на своей должности популяризирует Евроинтеграцию за деньги фонда, который платит зарплату ее супругу.

Адвокат Ростислав Кравец объясняет, что в случае сотрудничества Фонда с правительством, чиновников проверяют на конфликт интересов.

"Тут необходимо четко разобраться, есть ли в данной ситуации конфликт интересов, если супруга – вице-премьер, а мужу платят в Фонде, который финансирует программы правительства. Возможно, пользуясь лаврами жены, он получает зарплату за другие услуги. Но в Украине очень остро стоит вопрос с грантами от зарубежных организаций, и он никак не урегулирован. При этом грантоеды освобождены от декларирования. Но пока этот вопрос не решен, то как с моральной точки зрения, так и с точки зрения национальной безопасности такое происходить не должно, это наносит Украине ощутимый экономический урон", - сказал нам Кравец.

Главный – владелец бренда

По данным опроса Социологической группs Рейтинг, антирейтинг партий возглавляет Европейская Солидарность Петра Порошенко.

"За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей", — говорят в Рейтинге.

Напомним, досрочные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, должны пройти по действующему законодательству. Они предусматривают смешанную систему, то есть 225 депутатов избираются по пропорциональной системе (закрытые партийные списки) и 199 - по мажоритарке. А в Раду попадут те, кто преодолел 5-процентный барьер.

По этой причине – списки кандидатов, которые презентуют политические силы, являются лицом партии. Насколько это поможет Порошенко – объясняет глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

"Во всех списках, которые партии показали своим избирателям, имеет значение только владелец бренда. Редко, когда там появляются рейтинговые политики, и в списке Порошенко таких не представлено. И с его рейтингом тоже не все просто, он сокращается и медленно обсыпается. И я не думаю, что у Петра Алексеевича есть что-то такое, что всколыхнет народ. И его избирателя сейчас активно забирает и откусывает Святослав Вакарчук с партией Голос, люди покупаются на личность музыканта и тренд – молодые люди, которые никогда не были в политике", - объясняет Яременко.

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Но уточняет – проблема присуща всем партиям, которые уже были в парламенте.

"И я думаю, что только одними списками это уже не решается. Их рейтинги или законсервировались, или будут обваливаться у всех, кроме новых - Слуги народа и Голоса, которые набирают обороты", - допускает Богдан Яременко.

Что не так со списком

Почему политики не раскрыли все карты и не опубликовали полные списки, объясняет политолог Алексей Якубин.

"Сначала они показывают какую-то часть списка, где одна из главных целей - это посмотреть на резонанс в обществе. Какая будет реакция, как та или иная фамилия может сказаться на рейтинге: приведет к падению или стабилизации. Еще одним фактором является то, что общество активно интересуется тем, кто в списках. Именно по этой причине партии не спешат полностью показывать своих кандидатов", - говорит Якубин.

Праймериз, анонсированный Порошенко, и который якобы должен был сыграть большую роль в обновлении политической силы, оказался пшиком.

"В итоге в первой тройке мы видим Порошенко, Парубия и Геращенко. Это сложно назвать супер-обновлением. И получается, что все разговоры о том, что "мы почистим списки", "будем прислушиваться к людям", "учли допущенные ошибки", были политтехнологией. Судя по фамилиям, список формировался по-другому – влияние и расчет на близких и лояльных людей", - говорит политолог.

А вот то, что Порошенко поместил себя номером один в список Европейской солидарности, может сильно ударить по статусу президента.

"С точки зрения веса – да, все-таки он президент Украины. Но если мы посмотрим на кейсы других глав государства (кроме Виктора Януковича), то большинство из них не были сильно активны в политике после своего ухода. Да, Кравчук был потом депутатом, но остальные отходили от дел, оставляя за собой статус президента. И представьте ситуацию, что партия Порошенко не проходит в парламент по спискам. Это дополнительный удар не по самому Петру Алексеевичу, а по статусу президента. То есть, это выглядит как ошибка", - уточняет Якубин.

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Хотя, лучше бы подошла роль идеолога или символа.

"Или если бы он пошел на выборы по избирательному округу, то это пошло бы в плюс партии, которой помогло бы незримое присутствие Петра Алексеевича. Потому что уже есть однотипные проекты, но без него. Например, Голос. В списке присутствуют министры и замминистра времен Порошенко, но нет его антирейтинга. Также, бывший президент претендовал на националистического избирателя, и эти партии тоже откусят свою часть. Плюс партии, которые ассоциируются с властью, это - Владимира Гройсмана, Анатолия Гриценко, и они тоже отнимут кусочек голосов, пусть и небольшой", - говорит эксперт.

По его словам, тенденция такова, что партия Порошенко может быть на грани или вообще не преодолеет проходной барьер.

"В особенности, если мы увидим со стороны новой власти резонансные дела. Или скандальные вещи станут достоянием публичности. Они могут еще в большей мере оттолкнуть избирателя. Динамика показывает, что президентские выборы произошли не так давно. В первом туре у Петра Алексеевича было 16 процентов. Во втором – 24%, но более точно избиратель виден по первому туру. А сейчас у партии – 7 процентов. Хотя месяц назад было 10%. И такой резкий перепад пойдет бывшему главе государства не в пользу. Тем более, что ребрендинг не помог. Хотя в Европейской солидарности рассчитывали, что он поможет хотя-бы законсервировать этот рейтинг. Но этого не случилось", - уточнил Якубин.

Парламент помогает Зеленскому

По данным свежего опроса группы Рейтинг, в Раду проходят пять партий. Слугу народа Владимира Зеленского готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Оппозиционная платформа может получить 10,4% голосов, Европейская солидарность - 7,9%, Батькивщина - 7,5%, Голос Святослава Вакарчука - 6,4% (в начале июня было 5,6%).

Политолог Руслан Бортник говорит, что рейтинг Владимира Зеленского будет и дальше расти. Причина – конфликт с депутатами.

"Я неоднократно говорил, что на президента эффективно работает конфликт его с парламентом. С одной стороны, популярный президент, рейтинг которого можно оценивать по-разному – то ли 40, то ли 70 процентов его поддержки. А с другой - 4-процентный рейтинг Верховной Рады. И конфликт, при котором парламент отбрасывает любые, даже продуктивные идеи Зеленского, играет на руку Слуге народа. И таким образом цементируется общественная позиция, что нужно менять Раду на силу, которую представляет президент. И чем дольше там будут вставлять палки в колеса, тем больше наберет Слуга народа", - говорит Бортник.

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И добавляет, что если бы депутаты пошли на встречу всем начинаниям нового президента, то его рейтинг не рос и был немного ниже.

"Все партии, за исключением Батькивщины, являются конкурентами президента на выборах. И им необходимо было состязаться с Зеленским в эффективности, целесообразности, продуктивности, народности. Сейчас их действия трактуются не иначе, как попытка занять глухую оборону в части сохранения самой непопулярной политической системы. И все фокус-группы это показывают", - говорит Бортник.