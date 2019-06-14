Яценюк заявил о связи поездок Медведчука и Бойко в Москву и аннексии Крыма

14 июня 2019, 20:52

Яценюк напомнил, что до 2014 года украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский "Газпром", на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт".

По словам Яценюка, в результате Харьковских соглашений и
По словам Яценюка, в результате Харьковских соглашений и "скидок" Украина потеряла Крым / фото: nfront.org.ua

"Мы уже имели "скидку" на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие – продление пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя в интервью Дмитрию Гордону заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука относительно их договоренностей о скидке на газ в РФ.

"Известные "спасатели Украины" Бойко и Медведчук в очередной раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит Медведева добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

Он сказал, что до 2014 года украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский "Газпром", на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 года в качестве Главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение".

После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина собирается подать иск против "Газпрома": "Мы на вас подаем в суд, и мы выиграем этот суд".

Он напомнил, что тогда как Премьер-министр с командой "Нафтогаза" занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж: "Я вникал во все эти детали. Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли - 4 миллиарда долларов".

"И еще и по транзитному контракту суд выиграем", - добавил Арсений Яценюк.

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Народный Фронт Арсений Яценюк
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