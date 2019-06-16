Яценюк рассказал, как ему приписали "украденный миллиард" и "24 виллы на Майами"

16 июня 2019, 13:20

Всю свою жизнь, по словам Яценюка, он "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем, хотя, именно это ему "прилепили на лоб".

Яценюк
Яценюк рассказал, что всю жизнь боялся коррупционных схем / nfront.org.ua

В интервью Дмитрию Гордону экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, что заполнял декларации о доходах с 2001 года: "Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?".

Он подчеркнул, что в современном мире 10 тысяч долларов тайно перечислить никуда нельзя, "нет ничего в этом мире тайного, что потом не становится явным".

"А по таким, как я, все разведки всего мира следили. У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер НФ напомнил, что еще при президентстве Януковича, будучи народным депутатом, при внесении изменений в законодательство о борьбе с коррупцией выступал за то, чтобы государственные чиновники декларировали все активы, в том числе и драгоценности и наличные средства.

После развернутой дискредитационной кампании, подчеркнул Яценюк, в отношении него осталось "очень много мифов и лжи": "Где-то появилось, что Яценюк отпраздновал "украденный миллиард". Потом человек, написавший это сообщение, извинился. Только извинений уже никто не прочитал. Его дезинформировали, и вся страна это обсуждает. Это и "24 виллы на Майами". И еще десятки паспортов. А еще о том, что я не живу в Украине. И вся семья моя живет то ли на острове каком-то, то ли в Соединенных Штатах Америки. Я не мог поверить, что люди это "купят". Арсений Яценюк, по его словам, всю жизнь "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем. Впрочем, именно это ему "прилепили на лоб". "Ни одного доказательства, все чистая ложь", - сказал лидер НФ.

 "У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Народный Фронт коррупция декларации Арсений Яценюк Дмитрий Гордон новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:39
Российский спортсмен погиб на сборах в Крыму
13:36
Танцовщица и модель: пикантные фото девушки Владислава Супряги обсуждают в сети
13:20
Яценюк рассказал, как ему приписали "украденный миллиард" и "24 виллы на Майами"
13:02
Алибасов заработал на пропаже кота сотни тысяч
12:49
"Голые шахтеры роют тоннель": экс-патрон Чернобыльской АЭС расхулил творцов сериала Чернобыль
12:38
Яценюк рассказал, как сдерживал инфляцию гривны в 2014 году Видео
12:21
Усик отказался от четвертого чемпионского пояса
12:15
Неприличное предложение: Укрпочта сбывает товары страны-агрессора в детдома
12:00
"Не сумашедший самоубийца": Журналист дал прогноз по поводу переговоров Зеленского и Путина
11:43
Раскрылся роман лидера Бумбокса с известной певицей
11:35
Четыре смерти в одно мгновение: водители Audi и Volkswagen спровоцировали адское ДТП в Винницкой области Фото
11:20
"Потомки Нострадамуса": Лолита пыталась похохмить из-за своего с Цекало пророчества об аннексии Крыма Видео
11:13
Крупным планом: Жена Ступки показала грудь и секси-ножки в спортзале
10:43
Филарет пренебрег запретом Епифания и разослал приглашения на Собор УПЦ КП
10:39
Алибасова везут в Казахстан: почему отказались от Германии
10:26
Торговля с РФ, или почему Украине пора выходить из подросткового состояния мнение
10:15
Главные новости 16 июня: Экономические "пугалки" Трампа и праздник Троицы
10:10
Опять голая: Вера Брежнева без белья взбудоражила фантазию
09:45
"Юридически правильно": У Зеленского заверили в "железобетонной" обоснованности роспуска Рады Видео
09:32
Как Климкин проспал кризис в Молдове мнение
09:19
Курс валют на 16 июня: "качели" курса доллара и падение евро
09:15
Фьюри победил Шварца техническим нокаутом Видео
08:39
Теле-медвед: почему покупка ZIK не добавит Медвечуку ни малейшего влияния мнение
08:36
Эксперт прикинул шансы Саакашвили пробиться в Раду
07:59
Волкер рассказал о главном уроке от войны на Донбассе
07:33
Экс-представитель НАТО рассказал, на что нужно пойти Киеву ради вступления Украины в Альянс
07:20
Почему Зеленский не должен воевать с Медведчуком прямо сейчас мнение
07:12
Открытки и пожелания: незабываемые поздравления с Днем медика 2019 на русском и украинском языках Фото
06:55
Малосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцов Фото Видео
06:34
Привітання з Днем батька прозою, у віршах та листівках Фото Видео
06:15
Звезда 95 квартала без белья снялась для глянца
05:58
Зі святом Трійці: привітання та живі листівки Фото
05:20
Диетолог объяснила, кому нельзя пить молоко Видео
04:57
Кубок Америки. Колумбия победила Аргентину Видео
04:36
Солдат застрелил солдата: в воинской части на Львовщине произошла глупая смерть
04:09
Кубок Америки. Венесуэла выстояла под натиском Перу
04:02
В шахте на Донетчине обвалилась порода, погиб углекоп
03:47
Далакян защитил титул чемпиона мира Видео
03:34
Нибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к Земле
03:14
Доктор сон: дата выхода и трейлер сиквела Сияния Видео
02:52
Колонисты с Нибиру пустили в ход климатическое оружие
02:35
Огонь: Лобода в бикини взбудоражила откровенным фото
02:09
В США застрелили известного российского спортсмена
01:47
Разрез до попы: Звезда Школы поделилась пикантными фото на крыше
01:45
"Мы летели на разных местах в самолете": Комаров рассказал о свадьбе с Кучеренко
01:29
Диетолог сказала, сколько фруктов можно есть в день
01:01
Американский капитан рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
00:43
В центре Киев прогремел мощный взрыв с разрушениями Видео
00:37
На Житомирщине бизнесмен поджег себя на сессии горсовета, опубликованы фото и видео Фото Видео
00:13
Трогательные поздравления с Днем отца на словах и в красивых открытках Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять