Чего ждать Украине после возвращения РФ в ПАСЕ и почему нельзя хлопать дверью

Российскую делегацию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. За решение минувшей ночью проголосовали 118 парламентариев, против – 62, еще 10 воздержались. В ПАСЕ приняли резолюцию, которая отменяет право Ассамблеи накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая РФ. И теперь ПАСЕ не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования парламентариев в комитетах. Даже если государство и его депутаты допустили нарушения.

Украинская делегация, членами которой являются народные депутаты, уже заявила о намерении в знак протеста приостановить работу в ПАСЕ.

Россиян лишили права голоса в Ассамблее в апреле 2014-го. Причина: аннексия Крыма. С того времени РФ перестала платить взносы в бюджет организации, и сегодня их долг составляет 66 млн. евро.

"Неожиданное решение"

Украина проиграла потому, что новый президент не помог нашим депутатам. По крайней мере так пытается выставить ситуацию нардеп Ирина Геращенко (она является участником украинской делегации в ПАСЕ). Объясняет, что представители Администрации президента не отреагировали на просьбу о помощи. Мол, хотели согласовать план действий и ожидали поддержки от Владимира Зеленского.

"На обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента. Мы хотели обменяться информацией о вызовах, согласовать наш общий план действий, проговорить, как держать оборону в СЕ. Это требовало серьезной кулуарной работы, давления на наших международных партнеров, ежедневных телефонных переговоров не только в рамках межпарламентского диалога и дипломатической работы. Это требовало в первую очередь лидерства президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - пожаловалась Геращенко.

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Но по словам дипломата и главы правления Майдана иностранных дел Богдана Яременко, обвинения в адрес нового президента – являются манипуляцией.

"Тут можно процитировать Ирину Геращенко, поскольку именно она является рупором такой позиции: она всегда гордилась делегацией ПАСЕ, которая сама по себе успешно и эффективно действовала, однако теперь, после проигрыша в ПАСЕ, оказывается, что это – результат неэффективной работы не делегации, а президента. Так в какой момент госпожа Геращенко лукавит – то ли когда раньше говорила, что она сама такая умелая, а делегация прекрасная, или сейчас, когда утверждает, что президент должен решать эти вопросы?", - удивляется Яременко.

Он объясняет, что ПАСЕ – это организация парламентов. Президент может обсуждать какие-то вопросы, которыми занимается и ассамблея, и эти темы поднимались на встречах Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

"Да и справедливости ради нужно отметить, что Зеленский вступил в должность тогда, когда уже все независимые обозреватели и аналитики сказали, что вопрос о смене санкционного механизма будет решен в ПАСЕ в интересах России. Потому обвинения в адрес Зеленского – это не более чем политическая манипуляция, причем достаточно низкопробная, как для Ирины Геращенко. Процесс о пересмотре механизма введения санкций в Совете Европы был запущен еще в начале этого года. И уже в конце зимы эксперты понимали и обсуждали перспективу возвращения российской делегации в ПАСЕ. Кроме того, появлялось предостаточно публикаций о том, что вся эта ситуация разрешится не в пользу Украины", - говорит Яременко.

Готовились полтора года

Политолог-международник Олег Волошин объяснил нам, что санкции против России – миф.

"Санкции в отношении РФ вводились дважды, в 2014-2015-ом годах. И все. В последние годы Россия сама не номинировала свою делегацию. Они пытаются поставить в известную позу ассамблею, вынудив ее изменить собственные уставные документы так, чтобы, если завтра Украина, Британия или Польша захотят поднять вопрос о лишении российской делегации права голоса, это невозможно будет сделать. Они говорят так: "Ребята, мы вернемся, но только при железных гарантиях, что нас оттуда не выгонят через неделю. Вы нас еще уговорите вернуться!"

О том, что решение в пользу российской делегации будет положительным, не является неожиданностью, говорит политолог Андрей Вигиринский. А процесс возвращения РФ в ПАСЕ длился полтора года.

"О том, что Российская Федерация – страна-агрессор, а мы влияем на принятие решений другими странами можно было говорить в 2014-2017 годах, когда действия РФ были преступны по отношению к мировому сообществу и мировому порядку. Тогда это было настолько очевидно, что была нужна реакция. Причем - исключительно осуждающая. Но прошло много времени, и мы с вами, к сожалению, видим обратную динамику - посылы по возврату российской делегации в ПАСЕ осуществлялись минимум в течении последних полутора лет", - объясняет Вигиринский.

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По его словам, все это время над возращением в ПАСЕ работали российские дипломаты, лоббисты и представители бизнеса.

"Якобы под предлогом защиты граждан страны от отсутствия правосудия и верховенства права в России. Хотя есть решение Конституционного суда РФ о том, что они имеют право не признавать и исполнять расследования и решения Европейского суда по правам человека", - говорит эксперт.

Ищем виноватых

Впрочем, политолог Тарас Чорновил объясняет: то, что произошло в ПАСЕ – не является проблемой только Ассамблеи.

"Это проблема трех европейских структур, сама ПАСЕ, которая завершает процедуру на уровне комитетов и голосований. Также, это структура Совета Европы, где происходят основные события. И это позиция стран Евросоюза, и их лидеров. И только в одной структуре играет роль наша парламентская делегация - в ПАСЕ. Все остальное – это наши дипломаты и президент. И все пять лет была консолидация между президентом, дипломатическим корпусом и нашей делегацией. Сейчас этого нет", - уточнил Чорновил.

Политтехнолог Олег Постернак добавляет, что закулисье проблемы может быть понятно, исходя из визитов президента Владимира Зеленского во Францию и Германию.

"Первые пространные намеки уже возникли во время визитов. И можно сказать, что вина украинской дипломатии в допущении подобной резолюции ПАСЕ очевидна. Но это вина не только президента, но и Рады, которая не уволила Павла Климкина и не назначила нового министра иностранных дел", - говорит Постернак.

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По его словам, причина такого решения – скрытая игра и информационная война со стороны РФ.

"В Российской Федерация была кровная заинтересованность внушительной победы с точки зрения информационной коммуникации. Поэтому российская дипломатия себе может записать большой плюс, а украинская делегация заявила о возможности покинуть ПАСЕ, если там будут присутствовать депутаты Госдумы, которые голосовали за аннексию Крыма и использование вооруженных сил РФ на территории Украины. Я думаю, что мы вступаем в затяжной конфликт по поводу украинского вопроса в Ассамблее. И выводы для нашей стороны совершенно удручающие", - уверен политтехнолог.

Зачем это России?

По словам Богдана Яременко, Россия воспримет эту поблажку со стороны Парламентской ассамблеи как сигнал о том, что теперь ей все разрешено.

"Россию это, бесспорно, вдохновит с еще большим рвением взяться за ту работу по размыванию и уничтожению режима санкций против себя, которую она и так активно ведет. Правда, пока нет никаких перспектив, что Россия достигнет своей цели в обозримом будущем. Но, тем не менее, она это делала и будет делать. Ее очень вдохновит нынешний успех в Совете Европы, чтобы продолжать в том же духе", - уверен Яременко.

А вот Вигиринский считает, что для России - это репутационный момент, который ее президент будет продавать внутри своей страны.

"Они воспользуются возвращением делегации весьма эффективно. Преподнесут так, мол, смотрите, весь мир хочет дружить с Россией. И дело не в деньгах, а в том, что мы являемся торгово-экономическими партнерами разных государств. И они в нас заинтересованы. Также, могут для внутренней пропаганды привязать историю с Крымом. Ведь своим решением ПАСЕ в какой-то степени шлет непрямой сигнал того, что условно признает законность аннексии. Думаю, что российская пропаганда попытается и это использовать", - говорит Вигиринский.

Что будет с санкциями?

Чорновил предупреждает, что в конце года в Евросоюзе будет поднят вопрос о продлении санкций против РФ.

"Европейцы, когда на них давят – ведут себя сдержанней, а когда перестают давить, делают то, что им выгодно. И, судя по заявлению госсекретаря Франции, вопрос о продлении санкций сейчас под очень большим вопросом. Если даже Франция, которая всегда была последовательна в этом вопросе, сейчас не вспоминает про войну в Украине и агрессию России, то это настораживает. И стоит понимать, что мы потеряем следующий плацдарм. И РФ, даже ничего не обещая, может выйти из санкций. И все будут делать вид, что ничего не происходит, но это будет признаком того, что, забрав чужую территорию, агрессору ничего не грозит - он не будет подпадать под санкции", - объясняет Чорновил.

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А вот Богдан Яременко уверен в обратном – санкции с РФ никто ослаблять не будет.

"Мне кажется, что подобные предостережения – это манипулятивная попытка переложить вину за возможный пересмотр антироссийских санкций на тех, кто будет заниматься этим вопросом в дальнейшем", - говорит дипломат.

И уточняет, что решение ПАСЕ неприятно, ведь санкции против РФ вводились как раз из-за ее нападения на нашу страну. Однако в практическом смысле это ничего не меняет.

"Ведь останутся другие резолюции этой организации, осуждающие действия России. Более того, даже вернувшись в ПАСЕ, Москва не сможет препятствовать появлению новых подобных резолюций. А агрессия по сути никак не связана с позицией Совета Европы, потому война в Украине как физическое явление, к сожалению, будет продолжаться, независимо от того, что будет происходить в ПАСЕ", - считает Яременко.

Зачем это Европе

По словам Вигиринского, нужно понимать - от позиции Украины на вчерашней сессии ничего не зависело.

"Ведь даже часть депутатов от Нидерландов отдала много своих голосов за возврат страны, которую группа расследователей обвиняет в сбитом на Донбассе Боинге. Это значит, что они мало того, что плевали на нашу позицию, они и на свою позицию сегодня закрыли глаза, прикрываясь высокими намерениями", - говорит эксперт.

А причина в том, что Европа и мир живут своей жизнью, и заключается она в том, что их экономика должна расти.

"Для того, чтобы она росла им нужны торговые партнеры - новые, старые, забытые. И этими торговыми партнерами для них в первую очередь является рынок, который они недавно потеряли – Российская Федерация", - объяснил Вигиринский.

И добавляет, отрицательного для Украины практичного значения от того, что РФ вернется в ПАСЕ - нет.

"Ну будут они горлопанить так же, как это делают на заседаниях Совбеза ООН. Или - на совместных конференциях вместе с канцлером Германии, Австрии, президентом Франции. Но ничего не поменяется, их позиция и так ясна, Они не находятся в международной изоляции. И будут высказывать свои мысли еще и на полях парламентской ассамблеи – органа, который в принципе не имеет никаких действенных механизмов воздействия на страны–нарушители международных конвенций о защите прав человека", - говорит эксперт.

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А вот украинского президента не в чем упрекнуть, его позиция четкая – Россия является агрессором.

"На встрече с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, Владимир Зеленский четко заявил, что не считает целесообразным любые поблажки в отношении РФ на международном уровне. В силу того, что не изменилось состояние дел в вопросах, в отношении которых санкции вводились – ни Крым, ни военная агрессия на востоке Украине не прекращены. Это четкая и понятная позиция лидера государства", - уточняет политолог.

Почему демарш это ошибка

Тарас Чорновил говорит, что демарш украинской делегации означает, что наши депутаты еще раз будут присутствовать в ПАСЕ в ближайший четверг. Потом покинут ПАСЕ.

"Будет еще одно голосование, в котором они попробуют выступать, протестовать, и после этого прекратят там работать. Но проблема в том, что наша делегация покинет ПАСЕ в те дни, когда уже закончатся полномочия действующей Верховной Рады. А летом ПАРЕ не заседает, и дальше у нас будет новая Рада. И в январе 2020-го будет готовится представление на новую делегацию. И она не будет делать никаких демаршей, признает возвращение России как свершившийся факт, против которого не будет никаких возражений", - говорит Чорновил.

Впрочем, дипломат Богдан Яременко считает, что позиция покинуть ПАСЕ - ошибочна и будет только вредить.

"Ведь, на самом деле, Совет Европы не изменил свою позицию. Он по-прежнему не признает аннексию Крыма, осуждает российскую агрессию и вводит санкции против России. Однако от разных представителей Украины часто звучит весьма однобокая позиция, а именно – осуждение и попытки сделать виноватыми в случившемся европейские страны. На мой взгляд, это совершенно неправильная линия поведения. Подобных заявлений однозначно следует избегать, потому что такая позиция – непрофессиональная", - говорит Яременко.

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Если Украина уйдет из ПАСЕ, то это будет "выстрелом себе в ногу", добавляет дипломат.

"Такой шаг ничего не изменит к лучшему для нее, и Россия все равно останется в ПАСЕ. Но, выйдя из Совета Европа, Украина не сможет влиять на решения данной организации и участвовать в деятельности различных институций. А все это, естественно, негативно скажется на ситуации с правами человека в Украине, в частности, на возможности оспаривать решения украинской власти. Потому демарш Украины в данной ситуации ничего не даст. Это будет не более, чем поза обиженного ребенка. Но – не инструмент и не способ ведения дипломатии. Потому Украине ни в коем случае нельзя выходить из Совета Европы", - считает Яременко.

Он отмечает, что Совет Европы сам же поставил под сомнение собственные принципы. И в дипломатии их можно обернуть в свою пользу.

"Эта ситуация дает возможность нашим дипломатам ярко и публично, иронично или сатирично использовать этот факт на заседаниях и в закрытых переговорах с представителями различных стран, демонстрируя негативные последствия такого решения. И эту ситуацию мы можем и должны будем использовать в своих целях, это уже будет предметом работы дипломатии", - говорит дипломат.