Ротации в СБУ: Зеленский назначил патронов в двух областях и нового зампреда

Львовская и Закарпатская СБУ получили своих новых патронов.
Спустя месяц после увольнения заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.
Указ об этом назначении появился на сайте президента в понедельник, 1 июля.
Кроме того, Львовская и Закарпатская СБУ получили своих новых патронов.
Владимир Зеленский двумя своими указами назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
По информации, полковник Дмитрий Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" до заместителя начальника главка. Нескоромный принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". А 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.
Читайте такжеЖена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семьеАлександр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.
Напомним, ранее Главред сообщал, Владимир Зеленский обезглавил СБУ сразу в пяти областях. Глава Украинского государства вышвырнул шефов Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.