Ротации в СБУ: Зеленский назначил патронов в двух областях и нового зампреда

1 июля 2019, 17:04

Львовская и Закарпатская СБУ получили своих новых патронов.

СБУ
Зеленский провел новые назначения в СБУ / Фото: УНИАН

Спустя месяц после увольнения заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Указ об этом назначении появился на сайте президента в понедельник, 1 июля.

Кроме того, Львовская и Закарпатская СБУ получили своих новых патронов.

Владимир Зеленский двумя своими указами назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

По информации, полковник Дмитрий Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" до заместителя начальника главка. Нескоромный принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". А 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Читайте такжеЖена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семьеАлександр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Напомним, ранее Главред сообщал, Владимир Зеленский обезглавил СБУ сразу в пяти областях. Глава Украинского государства вышвырнул шефов Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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СБУ Владимир Зеленский Львовская область Нескоромный Закарпатская область новости Украины
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