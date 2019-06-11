Получили по шапке: Зеленский обезглавил СБУ сразу в пяти областях

СБУ в пяти областях остались без руководителей / Фото: УНИАН

Глава Украинского государства Владимир Зеленский вышвырнул шефов Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, рассказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал Рябошапка на брифинге в АП, 11 июня, во вторник.

Рябошапка уточнил, что президент Украины подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Напомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки.

Также ранее сообщалось, нардепы провалили отставку Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.