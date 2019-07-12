Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ

Андрей Парубий / Народный фронт

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время церемонии закрытия Верховной Рады VIII созыва поблагодарил фракцию "Народный фронт" и лично лидера партии Арсению Яценюку за проведение реформ в Украине.

"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был Премьер-министром, и который вместе с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая ради Украины", – заявил Председатель Верховной Рады, сообщает пресс-служба НФ.

"Хочу поблагодарить фракцию "Народный фронт". Это боевая фракция, которая была инициатором огромного количества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", – добавил он.

Всего, по словам спикера парламента, Верховная Рада VIII созыва приняла почти 3 тысячи законов.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательные акты, в том числе 987 законов и кодексов в целом", – резюмировал Андрей Парубий.