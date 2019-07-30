"Отравление Ющенко": Матиос узнал ключевой факт

Анатолий Матиос узнал, что отравления Виктора Ющенко не было / УНИАН

Замгенпрокурора Юрия Луценко — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что узнавал у своего нынешнего зама Игоря Козлова, который расследовал предполагаемое отравление бывшего президента Виктора Ющенко, действительно ли было преступление.

Козлов сказал, что отравления Ющенко не было, рассказал чиновник в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По словам главного военного прокурора, он, в частности, интересовался, не создавались ли помехи для доказательства отравления экс-президента.

"…я его спросил: "Игорь Николаевич, вот скажи: ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать... Скажи: было или нет (отравление Ющенко — Ред.)? Он сказал — "Нет"…", — заявил собеседник.

Напомним, по версии правоохранителей, Виктора Ющенко отравили 5 сентября 2004 года — в ходе президентской кампании — на даче экс-замглавы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Политика обследовала международная группа врачей и пришла к выводу, что его отравили диоксином. Было начато уголовное производство.