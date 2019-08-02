Нарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на Парубия

ГБР должно открыть дело в отношении Андрея Парубия / УНИАН

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

По информации, в суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований.

В обоснование жалобы заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса, передают Українські Новини.

Отметим, при ГБР не зарегистрировало уголовное производство.

Читайте также"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Напомним, 18 июля президент Украины ВладимирЗеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности".

Зеленский заявил о том, что полномочия текущего созыва парламента прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва и упрекнул спикера Андрея Парубия в бездействии.

"А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а и проявляете преступную бездеятельность, которая приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент в своем Facebook.