Эксперт рассказал о том, что ждет ГПУ после назначения Трепака

Помимо "кассы Януковича", Трепак ранее занимался делом одиозного судьи Зварыча - эксперт / УНИАН

Учредитель экспертной организации StateWatch Александр Леменов в комментарии Главреду высказал надежду, что после назначения экс-замглавы СБУ Виктора Трепака заместителем главы ГПУ, в ведомстве начнется серьезная работа.

Трепак, как утверждает Леменов ранее вел дело "бриллиантовых прокуроров" и был одним из тех, кто руководил оперативным сопровождением по кейсу судьи "колядника" Романа Зварыча.

"Его назначение [Трепака] и назначение его коллег [замов главы ГПУ Виктора Чумака и Виталия Касько] вселяет надежду. Как минимум, генпрокурор Рябошапка подобрал мощную команду и к каждому из его заместителей у меня нет каких-то вопросов. Тем более, что большинство из них в своей деятельности продемонстрировали минимум Читайте такжеРябошапка назначил замом известного по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов Трепакадоброчестность и ориентированность на результат.

Напомним, во вторник, 8 октября, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Ранее Виктор Трепак много лет работал в СБУ, а в 2015-2016 годах занимал посты первого заместителя главы спецслужбы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Широкой общественности он стал известен после того, как передал в мае 2016-го в НАБУ пакет документов по т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов.