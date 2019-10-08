"Трепака запомнили": эксперт напомнил, как новый замглавы ГПУ насолил Трампу

Назначенный Рябошапкой Трепак ранее едва ли не погубил избирательную кампанию Дональда Трампа / Reuters

На фоне обнародованных разговоров Зеленского и Трампа, назначение Виктора Трепака заместителем главы СБУ, по меньшей мере, выглядит странно. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Так как Трепак был в числе тех, кто раздул скандал, едва не пустивший под откос кампанию Трампа, думаю, что в окружении Трампа фамилию Трепака запомнили. И теперь возникает вопрос – каким образом люди, помогавшие демократам несколько лет тому назад, будут выполнять обещания выводить на чистую воду семейство Байдена", - отмечает политолог.

Читайте такжеЭксперт рассказал о том, что ждет ГПУ после назначения ТрепакаПо мнению Золотарева, назначение Трепака свидетельствует о непоследовательности и стремлении договориться со всеми.

"Трепак – фигура, которая не находится в безвоздушном пространстве. За ним тянутся определенные контакты и связи. Думаю, что тут есть стремление попытаться найти общий язык со всеми центрами влияния. Но обеспечит ли оно эффективность работы – у меня большие сомнения ввиду предстоящей очередной реформы ведомства", - резюмирует Золотарев.

Напомним, что во вторник, 8 октября, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Широкой общественности он стал известен после того, как передал в мае 2016-го в НАБУ пакет документов по т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов.