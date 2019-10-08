"Украина – светоч для России": чем опасен авторитаризм Зеленского – эксперт

Чем опасен авторитаризм Зеленского для Украины и России

В Украине реально существует опасность из-за концентрации власти в одних руках, считает российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Свободная страна – это страна с мощной и развитой оппозицией. Это – закон. Человеческая история полна примеров, когда избирались самые частные, самые справедливые, самые лучше люди с самыми благородными намерениями, но концентрация власти в их руках приводила к крайне тяжелым, а иногда и трагическим последствиям. Таково общее правило. Это можно увидеть на примере и европейских, и азиатских стран, и России. Очень бы не хотелось это увидеть на примере Украины", – отметил он во время чата на Главреде.

В то же время некоторые силы мощнее, чем индивидуальная воля того или иного человека. Это – тектонические силы, уточнил эксперт.

Читайте такжеУкраина движется к жесткому авторитаризму с диктатом спецслужб"Поэтому неслучайно в начале XVII века западная традиция политической науки выдвинула в качестве условия свободного общества и свободной политической системы наличие сдержек и противовесов. Для этого существует разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную", – пояснил Илларионов.

Сегодня в Украине законодательная и исполнительная власть фактически сконцентрированы в одних руках, считает он.

"Вопрос судебной власти – вопрос уже завтрашнего дня (мы видели, что произошло с Центральной избирательной комиссией). Какими бы благородными ни были побуждения нового президента и новой команды – это основание для серьезной озабоченности. Потому дело не в Порошенко или в ком-то другом, а в том, что для успеха Украины нужна система политических сдержек и противовесов", – выразил свое мнение экс-советник президента РФ.

Он убежден, что Украина – это, безусловно, свободная страна. Намного более свободная, чем Россия или Беларусь.

"Украина важна ведь не только для вас самих, украинцев, хотя, конечно же, в первую очередь для вас. Но и для нас, потому что Украина показывает, что славянские народы не обречены жить в авторитаризме и тоталитаризме, что славянские народы, в том числе с преобладающим восточно-христианским православным населением, могут строить эффективно действующую демократию и быть свободным обществом", – отметил Илларионов.

Читайте такжеДиденко возглавил ЦИК: что о нем известноПоэтому потенциальная неудача Украины, если она сорвется в авторитаризм вслед за Беларусью и Россией, станет трагедией не только для украинского народа, но и в целом для всех славянских народов. Причем трагедией колоссальной, уточнил эксперт. Потому что в этом случае шанс на свободное политическое развитие оказывается под большим вопросом не только для Украины, но и для всех россиян и белорусов.

"Пока вы, украинцы, сводные, вы остаетесь светочем и факелом для всех нас. Да, в наших странах есть большие проблемы – у нас власть захвачена авторитарными режимами. Но до тех пор, пока ваш факел не погас, у нас есть надежда, что мы покончим в наших странах с этими режимами и пойдем по тому пути, по которому пошли вы. Поэтому сохранение и развитие политической свободы в вашей стране – это не только ваше дело, хотя, прежде всего, ваше, но и дело общей важности", – резюмировал Илларионов.

Напомним, народный избранник от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал заявление в Государственное бюро расследований. Так, нардеп потребовал провести расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского.