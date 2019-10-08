"Генпрокурор - 100% мой человек": на Зеленского пожаловались в ГБР

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Народный избранник от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал заявление в Государственное бюро расследований. Так, нардеп потребовал провести расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

"Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что "генпрокурор — 100% мой человек". В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")", - написал Гончаренко в Facebook.

По его словам, президент демократической страны не может обещать кому-либо, что дело будут расследовать или что он даст задание генпрокурору. При этом нардеп выразил уверенность, что ГБР проведет расследование по этому факту.

Напомним, ранее на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер зарабатывал на должности топ-менеджера в компании Burisma 100 тысяч долларов. Американский лидер подчеркнул, что намерен изучить "возможную коррупцию" в деле Хантера Байдена, при этом указав, что он не имел опыта работы в энергетике.