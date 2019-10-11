"Помогите понять мне понять": вопрос журналистки Зеленскому "сломал" президента

Владимир Зеленский / Reuters

Cтранный вопрос Владимиру Зеленскому, который журналистка телеканала ZIK Анастасия Дайнод задала на пресс-марафоне президента Украины, вызвал ажиотаж в соцсетях.

Вопрос от Дайнод, поставивший главу государства в тупик, звучал так:

"Помогите мне разобраться, выслушать мой вопрос и понять помочь мне понять, действительно ли это так, действительно ли такая сейчас политическая ситуация. Дубинский назвал "слуг народа" слугами Международного валютного фонда, из чего вытекает, что ваша политическая сила раскалывается (информировали ли вас об этом?), поскольку Томаш Фиала и Сорос хотят скупить земли и предприятия в Украине, тогда как Читайте такжеПять выводов из пресс-марафона ЗеленскогоБоголюбов и Коломойский, другой клан, стали на сторону президента США Трампа. И, очевидно, эта война кланов скоро выйдет в публичное пространство. В то же время есть информация, что Демократическая партия нанимает людей, которые зарабатывают на жизнь, получая гранты, то есть грантоедов, для организации против вас информационной войны. В то же время в министерствах есть люди от офиса Сороса BRDO, это офис эффективного регулирования. Выходит ли из этого всего, что вам не удалось построить жесткую вертикаль, поскольку на ваших билбордах во время избирательной кампании был слоган "Побороть бедность. Эпоха бедности закончена". Так как, исходя их этой политической картинки и когда будет преодолена бедность?", - спросила у Зеленского Дайнод.

Во время задавания вопроса президент несколько раз пытался уточнить, что именно хочет узнать журналистка, а после монолога Дайнод выглядел растеряным.

"Тут такая история сложная. Это у нас целый разговор. Вы все затянули в один формат вопрос", - после паузы ответил Зеленский.

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Напомним, пресс-марафон президента Украины стал рекордным по продолжительности. На протяжении 14 часов около 300 журналистов пообщались с президентом. Ответы прозвучали на порядка 500 вопросов.