"Языковой шаг": правительство России решило упростить украинцам получение гражданства

Российское правительство решило упростить украинцам и белорусам получение гражданства РФ / "Фокус"

В Российской Федерации правительство решило сделать "языковой шаг" для упрощения получения российского гражданства гражданами Украины и Беларуси.

Правительство одобрило законопроект О внесении изменений в ст. 331 закона о гражданстве РФ, в котором предлагается отменить для украинцев и белорусов собеседование и без него признавать их носителями русского языка.

Судьбу одобренного правительством законопроекта должна решить Государственная дума - документ туда внесут.

В документе упрощение получения российского гражданства предусмотрено для украинцев и белорусов, которые свободно владеют русским языком и имеют основания, предусмотренные ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ. Такие граждане могут просто лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

В ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве говорится, что иностранцев могут признать носителями русского, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут или раньше постоянно жили в России или на территории, которая входила в состав СССР или Российской империи, в пределах российской госграницы, по результатам собеседования с комиссией.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин одобрил указ, которым предусмотрено, что российские паспорта в упрощенном порядке могут получить не только жители захваченных боевиками территорий Донбасса, но и земель, которые подконтрольны Киеву.