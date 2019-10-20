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В Слуге народа предложили отменить закон о люстрации

20 октября 2019, 00:14

Нардеп зарегистрировал соответствующий законопроект.

Максим Бужанский
Максим Бужанский считает, что люстрация противоречит принципам Европы / facebook.com/Максим Бужанский

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский зарегистрировал законопроект о признании утратившим силу закона Украины Об очищении власти.

Документ был получен Верховной Радой 18 октября. На сайте парламента законопроект отсутствует, поскольку передан на рассмотрение руководству.

Основанием стало решение Европейского суда по правам человека, который в октябре текущего года признал закон о люстрации нарушением гражданских прав ряда украинских чиновников.

"Европейский суд по правам человека признал положения Закона об очищении власти нарушающими права человека. Официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации, это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности", - написал Бужанский в Facebook.

Нардеп высказал мнение, что закон противоречит европейским принципам, поскольку тот, кто виновен, должен быть наказан по закону.

"Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации", - отметил политик.

Как известно, закон Об очищении власти в Украине действует с осени 2014 года.

Напомним, ранее был опубликован президентский законопроект о расширении люстрации.

Также у Зеленского рассказали о законе про люстрацию на выборные должности.

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