"Лес рубят - летят щепки": в Слуге народа готовы быть беспощадными ради расширения люстрации

Корниенко рассказал о жертвах люстрации / radiosvoboda.org

В политической партии президента Украины Слуга народа готовы на крупные жертвы в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Украины Петра Порошенко, заявил руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко.

"Ну, здесь "лес рубят - летят щепки". Здесь бы... Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко, передает Радио Свобода.

Корниенко не считает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды Зеленского.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.

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Напомним, ранее был опубликован президентский законопроект о расширении люстрации.

Также ранее у Зеленского рассказали о законе про люстрацию на выборные должности.